България сред държавите с над двоен ръст в цените на имотите от 2010 г.

Скок в цените с над 250% за две европейски държави, ето кои са те

Цените на недвижимите имоти и наемите в Европейския съюз продължават възходящата си тенденция през второто тримесечие на 2025 г., показват последните данни на Евростат.

Според статистиката, цените на жилищата в ЕС са се повишили с 5,4% спрямо същия период на 2024 г., докато наемите са нараснали с 3,2%. В сравнение с първото тримесечие на 2025 г. ръстът е по-умерен, но устойчив – 1,6% при продажбите и 0,7% при наемите, което показва продължаваща стабилност на имотния пазар в съюза.

От 2010 г. до днес цените на жилищата в Европейския съюз са се увеличили с впечатляващите 60,5%, докато наемите са поскъпнали с 28,8%.

Въпреки общия растеж, динамиката е различна – наемите бележат плавно и стабилно увеличение, докато цените на имотите преминаха през по-резки цикли. След бърз подем между 2015 и 2022 г. пазарът навлезе в кратка фаза на застой, но от 2024 г. тенденцията отново е възходяща, пише Kurir.rs.

Унгария и Естония – лидери по ръст на цените

Данните показват, че най-силен скок на цените на жилищата за периода 2010–2025 г. е отчетен в Унгария (277%) и Естония (250%).

Освен това, в десет други държави – сред които Литва, Латвия, Чехия, Португалия, България, Австрия, Люксембург, Полша, Словакия и Хърватия – цените са се удвоили или повече.

На противоположния полюс е Италия, която остава единствената страна в ЕС, където цените на жилищните имоти са се понижили с 1% за последните 15 години.

При наемите, най-значителен ръст е отчетен в Естония (218%), Литва (192%), Унгария (125%) и Ирландия (117%).

Гърция е единствената държава членка, в която наемите са намалели – с 9% спрямо нивата от 2010 г.

България в контекста на ЕС

България е сред страните, в които цените на имотите са се удвоили или повече за последните 15 години, което поставя страната в групата на пазарите с най-висока динамика. Въпреки това, експертите отбелязват, че в сравнение със Западна Европа, цените у нас все още остават по-достъпни, особено извън големите градове.