В тази европейска страна са продадени 64 хил. имота само през юли

Какъв тип са най-търсените жилища?

Пазарът на недвижими имоти в Испания отбелязва сериозен ръст, като през месец юли са реализирани 64 730 продажби на жилища. Рекордът съвпада с очаквания ръст в цените на имотите в страната, който се предвижда да надмине 7% до края на годината. Така средната цена на квадратен метър ще е над границата от 1900 евро за първи път, предава OLive Press.

Снимка: Getty Images / iStock

На какво се дължи интересът към купуването на имоти?

Експертите смятат, че интерсът към недвижимите имоти в Испания се дължи на засилената миграция към определени региони в страната. В същото време, не липсват и гласове, предупреждаващи за потенциален балон в сектора, който може да се спука внезапно. Данните от юли представляват ръст от 13,6% спрямо същия месец през 2024 г., като само юли 2007 г. предлага близка база за сравнение с 63 371 сделки. Но тази стойност бе регистрирана малко преди началото на глобалната финансова криза и срива на испанския пазар на имоти.

Кои са най-търсените жилища?

Продажбите през юли отчитат увеличение както при новопостроените жилища (с 22,3% на годишна база), така и при вече съществуващите имоти (с 11,6%). Повече от 93% от сделките са свързани с покупки на свободния пазар. Пазарът в Испания като цяло бележи най-силните си полугодишни резултати от 2007 г. насам, а евтините кредитни условия се посочват като ключов фактор за този ръст – броят на изтеглените ипотечни заеми през юли се е покачил с цели 25% спрямо година по-рано.

Средната лихва по ипотечните кредити е била 2,94%, леко под нивото от юни (2,99%). Общият капитал, отпуснат чрез ипотеки, възлиза на над 7 милиарда евро – с ръст от 34,5% спрямо предходната година. Най-силно увеличение в продажбите е регистрирано в Естремадура (28%), Арагон (23,8%) и Кастилия-Ла Манча, докато спад се наблюдава единствено в Навара и Кантабрия.

Снимка: Getty Images / iStock

Предлагането на имоти в Испания остава по-ниско от търсенето, което води до повишение в цените и затруднява достъпа до жилища за хора със средни или по-ниски доходи. Сравненията с периода преди кризата от 2008 г. изглеждат неизбежни. И все пак, според икономистите, текущата ситуация е по-различна – ръстът е по-устойчив, а фундаменталните показатели засега не подсказват за непосредствен риск от срив.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN