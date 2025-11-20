BGN → EUR
Свят Неравенството в богатството по света продължава да се увеличава

Неравенството в богатството по света продължава да се увеличава

Свят

bTV Бизнес екип

Mилиардерите в страните от Г-20 са увеличили общото си богатство с 16,5% за една година

Неравенството между хората по света продължава да се увеличава. Това се казва в последния доклад на Организацията за развитие Oxfam. Милиардерите в страните от Г-20 са увеличили богатството си с 2,2 трилиона долара през изминалата година, сочи анализът на Oxfam, публикуван преди срещата на Г-20 тази седмица. Според организацията тази сума би била достатъчна, за да извади 3,8 милиарда души от бедността.

Срещата на Г-20 започва в събота в Йоханесбург. Групата обединява най-големите индустриализирани държави и нововъзникващите икономики в света, предаде БГНЕС. Oxfam съобщи, че милиардерите в страните от Г-20 са увеличили общото си богатство с 16,5% за една година, от 13,4 трилиона долара на 15,6 трилиона долара.

Как да направим силно първо впечатление на интервю за работа — въпросът за милион долара

Организацията изчисли, че годишните разходи за премахване на бедността за 3,8 милиарда души, които понастоящем живеят под прага на бедността на Световната банка от 8,30 долара на ден, възлизат на 1,65 трилиона долара.

Instagram започва да трие акаунтите на австралийските тийнейджъри

Oxfam призова лидерите на Г-20 да настояват за създаването на международен орган за борба с неравенството и да продължат усилията за облагане с данъци на супербогатите. Очаква се намаляването на неравенството да бъде централна тема на срещата на върха.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

