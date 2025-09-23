Ипотечните кредити у нас са се увеличили с над 27% за година

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
През последната година се наблюдава значителен ръст при ипотечните кредити у нас, като тяхната стойност преминава границата от 30 милиарда лева. Това показват актуалните данни на Българската народна банка, които отразяват сериозна активност на пазара на жилищно кредитиране, предава БТА.
Към края на август 2025 г. общият обем на жилищните заеми, отпуснати от банките в страната, достига 30,199 млрд. лв., като това представлява месечен ръст от 2% или приблизително 600 млн. лв. В края на предходния месец юли техният обем е бил 29,599 млрд. лв., което показва устойчиво покачване на търсенето на този тип кредити.
На годишна основа ипотечните заеми нарастват с 27,4%. За сравнение, през август 2024 г. общата им стойност е била 23,713 млрд. лв., което е с близо 6,5 млрд. лв. по-малко спрямо сегашния резултат. Освен това, потребителските кредити също отбелязват ръст от 13,6% за година, достигайки 20,737 млрд. лв. към края на август.
Общият размер на отпуснатите банкови заеми на домакинствата и самонаетите лица у нас възлиза на 52,844 млрд. лв. към края на август, като това се равнява на 24,1% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната. За последните 12 месеца този показател се е увеличил с 20,8%. Тук попадат и други форми на кредитиране като овърдрафт и т.нар. „други кредити“.
Също така, заемите, предоставени на нефинансови предприятия, бележат ръст от 8% на годишна база и достигат 50,325 млрд. лв., което съставлява 22,9% от БВП. Финансовите предприятия също отчитат увеличение на кредитите, като към края на август 2025 г. те достигат 9,091 млрд. лв., или 4,1% от БВП – с 13,2% повече в сравнение със същия период на миналата година.
Размер на кредитите, отпуснати на неправителствения сектор, нараства до 112,261 млрд. лв. към август 2025 г., или 51,1% от БВП. Това представлява годишно увеличение от 14,1%, а спрямо предходния месец юли, ръстът е скромен, но показателен за стабилно търсене на финансиране.
