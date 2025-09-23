Ипотечните кредити у нас са се увеличили с над 27% за година

Какъв е размера на отпуснатите кредите?

През последната година се наблюдава значителен ръст при ипотечните кредити у нас, като тяхната стойност преминава границата от 30 милиарда лева. Това показват актуалните данни на Българската народна банка, които отразяват сериозна активност на пазара на жилищно кредитиране, предава БТА.

Снимка: iStock

Към края на август 2025 г. общият обем на жилищните заеми, отпуснати от банките в страната, достига 30,199 млрд. лв., като това представлява месечен ръст от 2% или приблизително 600 млн. лв. В края на предходния месец юли техният обем е бил 29,599 млрд. лв., което показва устойчиво покачване на търсенето на този тип кредити.

На годишна основа ипотечните заеми нарастват с 27,4%. За сравнение, през август 2024 г. общата им стойност е била 23,713 млрд. лв., което е с близо 6,5 млрд. лв. по-малко спрямо сегашния резултат. Освен това, потребителските кредити също отбелязват ръст от 13,6% за година, достигайки 20,737 млрд. лв. към края на август.

Общият размер на отпуснатите банкови заеми на домакинствата и самонаетите лица у нас възлиза на 52,844 млрд. лв. към края на август, като това се равнява на 24,1% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната. За последните 12 месеца този показател се е увеличил с 20,8%. Тук попадат и други форми на кредитиране като овърдрафт и т.нар. „други кредити“.

Снимка: Adobe Stock

Също така, заемите, предоставени на нефинансови предприятия, бележат ръст от 8% на годишна база и достигат 50,325 млрд. лв., което съставлява 22,9% от БВП. Финансовите предприятия също отчитат увеличение на кредитите, като към края на август 2025 г. те достигат 9,091 млрд. лв., или 4,1% от БВП – с 13,2% повече в сравнение със същия период на миналата година.

Размер на кредитите, отпуснати на неправителствения сектор, нараства до 112,261 млрд. лв. към август 2025 г., или 51,1% от БВП. Това представлява годишно увеличение от 14,1%, а спрямо предходния месец юли, ръстът е скромен, но показателен за стабилно търсене на финансиране.

