Световна компания наема 12 000 работници за коледните празници

Световна компания наема 12 000 работници за коледните празници

Свят

bTV Бизнес екип

Допълнителният сезонен персонал е необходим, за да се посрещне очакваният скок в поръчките

Amazon е наела около 12 000 сезонни работници в Германия в подготовка за „Black Friday“ и коледния пазарен пик — около 3 000 повече спрямо миналата година, съобщиха от компанията.

Новоназначените служители ще работят в логистичните бази на Amazon и ще извършват дейности като сортиране на пратки. Курие­рите, които са външни подизпълнители, не влизат в тези данни.

Договорите на новите служители ще важат до края на годината. Ръстът в наемането се дължи и на откриването на нови логистични обекти, сред които два разпределителни центъра.

Как да направим силно първо впечатление на интервю за работа — въпросът за милион долара

Amazon Германия разполага с около 40 000 постоянни служители. Компанията посочва, че допълнителният сезонен персонал е необходим, за да се посрещне очакваният скок в поръчките по време на празничния период.

Amazon управлява собствена куриерска мрежа в Германия вече десетилетие и за това време е доставила приблизително пет милиарда пратки.

Ъшър съди инвеститори, за да си върне 700 хил. долара, дадени за покупка на имот

По данни на Федералната мрежова агенция компанията е вторият най-голям доставчик на пратки в страната след DHL, с дял между 15% и 25% от всички доставки.

Сезонни колебания в натоварването са характерни за онлайн търговците и куриерските фирми. DHL също увеличава временно персонала си през пиковите периоди.

