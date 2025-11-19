Рекордни цени на жилищата в Испания

През третото тримесечие на тази година са поскъпнали с 12%

Цените на жилищата в Испания счупиха всички рекорди и достигнаха най-високото си равнище откакто се води статистика. През третото тримесечие на тази година са поскъпнали с 12% на годишна база и цената за квадратен метър е средно 2150 евро.

Предишният рекорд е от началото на 2008 година, точно преди спукването на жилищния балон. Тогава средната стойност е била 2100 евро за квадратен метър, съобщава БНР. В настоящата година - в сравнение с второто тримесечие, в периода юли-септември цените са се повишили с близо 3%, отбелязвайки три поредни тримесечия над 2000 евро/м².

Средната стойност се е увеличила с близо 50% спрямо най-ниските нива от 2014 година. Тогава цената на квадратен метър жилищна площ е била 1450 евро. Най-скъпи са имотите, построени в последните 5 години. Те струват средно 2500 евро на квадратен метър.

Най-скъпи са имотите в автономната област Мадрид и на Балеарските острови със средни цени над 3600 евро на квадратен метър. Следват Страната на баските – близо 2900 евро на квадратен метър и Каталуния с 2500 евро за квадратен метър жилищна площ.

