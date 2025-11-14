Измамници се представят за брокери и продават несъществуващи имоти в САЩ

Схемите включват фалшиви уебсайтове, изглеждащи като легитимни компании

Измамници все по-често крадат реални обяви за апартаменти и се представят за лицензирани агенти по недвижими имоти в социалните мрежи, за да подмамят потенциални наематели да плащат фалшиви такси. Публикациите изглеждат достоверни, тъй като използват истински видеообиколки на жилища, реални профили на брокери и дори копирани номера на лицензи, предава NBC News.

Снимка: istockphoto.com

По данни на ФБР това е нарастваща тенденция в национален мащаб. Центърът за жалби за интернет престъпления е получил над 130 сигнала, свързани с измами с недвижими имоти в социалните мрежи, само за първите пет месеца на годината, със загуби от около 600 000 долара. За сравнение, през предходната година жалбите са били около 150 със загуби от 1,5 милиона долара. Схемите включват фалшиви уебсайтове, изглеждащи като легитимни компании, както и подправени изображения на брокерски лицензи.

Брокери от водещи агенции съобщават за масово присвояване на самоличностите им. Подправени профили използват техните имена, фотографии и видеообяви, за да рекламират несъществуващи „изгодни“ апартаменти. Част от съдържанието включва видеа на имоти с истински наем от 12 000 долара месечно, публикувани повторно с измислени цени от 1700 долара. Някои агенти споделят, че получават стотици съобщения от потребители, които погрешно смятат, че са били измамени именно от тях.

Платформите Meta и TikTok премахват отделни профили след сигнали за злоупотреба, но признават, че измамниците постоянно променят тактиките си. TikTok посочва, че през първото тримесечие е премахнал проактивно 97% от съдържанието, нарушаващо правилата за самоличност. Агенти твърдят, че ежедневно докладват десетки фалшиви акаунти и крадени видеа, но практиката продължава по модел „удари къртицата“.

Експерти подчертават, че потенциалните наематели трябва да бъдат особено бдителни. Сделки, които изглеждат прекалено изгодни, обикновено са сигнал за риск. Препоръчва се да се проверява пазарната цена, да не се заплаща такса преди лична среща и оглед, да не се разчита единствено на контактите, посочени в обявата, и да се валидира самоличността на агента в независими източници. Обичайните такси за кандидатстване рядко надвишават 50 долара.

При съмнение за измама засегнатите се съветват незабавно да уведомят своята банка, съответната платформа и ФБР, тъй като навременната реакция увеличава шансовете за ограничаване на щетите и проследяване на измамните профили.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN