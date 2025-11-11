Кипър ще инвестира 35 млн. евро в програми за по-достъпни жилища

Все повече българи купуват имоти в Кипър

В бюджета на Кипър за 2026 г. са предвидени 35 млн. евро за реализацията на правителствените програми, насочени към осигуряване на достъпни жилища. Това стана ясно по време на обсъждането на финансовата рамка в парламента. В същото време страната се подготвя да бъде домакин на неформален съвет на ресорните министри от ЕС догодина, на който основен акцент ще бъде поставен върху предстоящата Европейска жилищна политика, предава БНР.

Снимка: Istock.com

Министърът на вътрешните работи Константинос Йоану обяви, че близо 1500 нови жилища ще бъдат добавени към пазара, като над 250 от тях ще се предлагат на достъпни цени. Данните се базират на броя подадени заявления за издаване на строителни разрешителни до октомври тази година в рамките на държавните жилищни програми. Това показва, че интересът към инициативите на правителството остава стабилен и че се очаква реално увеличаване на жилищния фонд.

Средствата, заложени в бюджета за 2026 г., ще осигурят продължаване на финансирането по двата основни плана, които предоставят стимули за изграждане на достъпни жилища както в градските, така и в крайградските зони. По този начин ще се насърчи участието на инвеститори и строителни компании в програмите за социално ориентирано строителство.

Снимка: iStock

Чрез тази финансова подкрепа правителството цели да отговори на нарастващите нужди на населението и да облекчи сериозната жилищна криза, която засяга все повече домакинства. Основният фокус е насочен към увеличаване на предлагането на жилища и към засилване на покупателната способност на гражданите, така че достъпът до собствен дом да стане по-постижим.

Министър Йоану подчерта, че жилищното настаняване и създаването на повече достъпни жилища са сред водещите приоритети на кипърското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на следващата година. Той увери, че Кипър ще има активна роля в разработването и популяризирането на Европейския план за достъпни жилища и ще допринесе значително за оформянето на бъдещата европейска жилищна политика.

Защо все повече българи купуват имоти в Кипър? Средиземноморската алтернатива: защо капиталът се мести от Дубай към Кипър остават основен двигател на търсенето, като гражданите на държави извън ЕС представляват около 27% от всички продажби през 2024 г. Българите се нареждат сред водещите чуждестранни националности в няколко области, включително Никозия и Пафос. Южен Кипър изпреварва Гърция, Испания и Дубай по имотни инвестиции. Българският интерес към имоти в Кипър постоянно нараства, особено в Пафос и Ларнака. Въпреки че официалните данни за националност са ограничени, последните прессъобщения и съобщения от имотния регистър потвърждават, че чуждестранните купувачи, като гражданите на държави извън ЕС представляват около 27% от всички продажби през 2024 г. Българите се нареждат сред водещите чуждестранни националности в няколко области, включително Никозия и Пафос.

Най-популярните имоти са нови или почти нови апартаменти с една и две спални в пешеходни крайбрежни зони като Пафос и Ларнака. Те се купуват както за собствено ползване така и за доходи от наем, тъй като апартаментите постоянно превъзхождат вилите по доходност и ликвидност при препродажба.

