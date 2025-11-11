Кипър ще инвестира 35 млн. евро в програми за по-достъпни жилища

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
В бюджета на Кипър за 2026 г. са предвидени 35 млн. евро за реализацията на правителствените програми, насочени към осигуряване на достъпни жилища. Това стана ясно по време на обсъждането на финансовата рамка в парламента. В същото време страната се подготвя да бъде домакин на неформален съвет на ресорните министри от ЕС догодина, на който основен акцент ще бъде поставен върху предстоящата Европейска жилищна политика, предава БНР.
Министърът на вътрешните работи Константинос Йоану обяви, че близо 1500 нови жилища ще бъдат добавени към пазара, като над 250 от тях ще се предлагат на достъпни цени. Данните се базират на броя подадени заявления за издаване на строителни разрешителни до октомври тази година в рамките на държавните жилищни програми. Това показва, че интересът към инициативите на правителството остава стабилен и че се очаква реално увеличаване на жилищния фонд.
Средствата, заложени в бюджета за 2026 г., ще осигурят продължаване на финансирането по двата основни плана, които предоставят стимули за изграждане на достъпни жилища както в градските, така и в крайградските зони. По този начин ще се насърчи участието на инвеститори и строителни компании в програмите за социално ориентирано строителство.
Чрез тази финансова подкрепа правителството цели да отговори на нарастващите нужди на населението и да облекчи сериозната жилищна криза, която засяга все повече домакинства. Основният фокус е насочен към увеличаване на предлагането на жилища и към засилване на покупателната способност на гражданите, така че достъпът до собствен дом да стане по-постижим.
Министър Йоану подчерта, че жилищното настаняване и създаването на повече достъпни жилища са сред водещите приоритети на кипърското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на следващата година. Той увери, че Кипър ще има активна роля в разработването и популяризирането на Европейския план за достъпни жилища и ще допринесе значително за оформянето на бъдещата европейска жилищна политика.
