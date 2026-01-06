Въпреки растящите цени на имотите, кв. м. у нас е сред най-евтините на Балканите

Какви са цените на имотите в България, Гърция, Сърбия и Румъния?

Пазарът на жилищни имоти в Югоизточна Европа показва разлики както в цените на квадратен метър, така и в общите разходи за живот. Данните за България, Гърция, Сърбия и Румъния очертават близки стойности в централните градски зони, но съществени разминавания извън центровете и при съпътстващите разходи за живот и наеми.

В България средната цена за покупка на апартамент в централните части на градовете достига 3 523,23 евро на квадратен метър, като диапазонът варира между 2 870 и 4 090 евро. Извън центъра стойностите спадат значително – средно до 2 261,22 евро на квадрат.

В Гърция цените в центъра са сходни с българските – средно 3 441,07 евро за квадратен метър, при по-широк диапазон от 2 500 до 4 500 евро. За разлика от България обаче, жилищата извън централните части остават значително по-скъпи, със средна цена от 3 068,10 евро на квадратен метър. Това се случва на фона на по-високи разходи за живот – Атина е с близо 25% по-скъпа от София без включен наем, а наемите са средно с 2,4% по-високи.

Сърбия се откроява с най-високи цени в централните градски зони сред разглежданите държави. В Белград средната цена на квадратен метър в центъра достига 4 158,77 евро, с диапазон от около 3 400 до над 5 100 евро. Извън центъра цените са по-ниски – средно 2 668,94 евро, но остават по-високи от тези в България. Разходите за живот в Белград са с 4,1% над тези в София, а наемите са средно с над 20% по-скъпи.

Румъния предлага по-балансирана картина. В Букурещ цената на квадратен метър в центъра е средно 3 475,02 евро, което я доближава до нивата в България и Гърция. Съществена разлика обаче се наблюдава извън центъра, където цените падат до средно 1 951,46 евро – най-ниските сред сравняваните държави. Въпреки това разходите за живот в румънската столица са с около 1% по-високи от тези в София, докато наемите са средно с 13% по-ниски.

Животът в Хърватия е средно с 26,7% по-скъп, а наемите – с 65,4% по-високи. Цената за закупуване на апартамент в центъра на градовете в Хърватия е средно 4 101,46 € на квадратен метър (в диапазона 2 218,67–6 000 €), а извън центъра – около 3 022,55 € на квадратен метър (в диапазона 2 000–4 160 €).

Средните месечни разходи в Анкара, Турция, са около 3 972,5 € за семейство от четирима души без наем и около 1 081,5 € за едно лице без наем. Животът в Анкара е средно с 12,9% по-евтин от този в София, а наемите са средно с 16,0% по-ниски. Цената за закупуване на апартамент в центъра на града е средно 1 466,22 € на квадратен метър (в диапазона 1 066,53–1 883,25 €), а извън центъра – около 1 004,87 € на квадратен метър (в диапазона 639,92–1 288,54 €).

