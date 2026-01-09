България е трета в ЕС по годишен ръст на цените на жилищата през третото тримесечие

На годишна база цените на жилищата в България са се увеличили с 15,4%

България се нарежда на трето място сред страните от Европейския съюз по годишно поскъпване на жилищата през третото тримесечие на 2025 г., показват оповестените днес данни на Евростат, цитира БТА. Страната изпреварва по този показател по-голямата част от държавите членки. На годишна база цените на жилищата в България са се увеличили с 15,4%. По-силен ръст е отчетен само в Унгария, където повишението достига 21,1%, както и в Португалия – 17,7%.

От всички държави членки, за които са налични данни, единствено Финландия отчита спад на цените на жилищата през третото тримесечие на 2025 г. на годишна основа, като понижението възлиза на 3,1%. Спрямо предходното тримесечие цените на жилищата са намалели в пет страни от ЕС и са се увеличили в 21. Най-значителен спад е регистриран в Люксембург (-3,1%), следван от Финландия (-2,2%) и Словения (-1,1%). В същото време най-осезаемо повишение е отчетено в Латвия (+5,2%), Словакия (+4,9%) и Португалия (+4,1%).

През третото тримесечие на 2025 г. жилищните цени, измерени чрез индекса на цените на жилищата, са нараснали с 5,1% в еврозоната и с 5,5% в рамките на ЕС на годишна база. В сравнение с второто тримесечие на годината увеличението е 1,6% както за еврозоната, така и за целия Европейски съюз.

В по-дългосрочен аспект данните на Евростат показват разминаване между движението на цените на жилищата и наемите. В периода от 2015 г. до третото тримесечие на 2025 г. жилищните цени в ЕС са се увеличили с 63,6%, а наемите – с 21,1%. През същия период цените на жилищата са нараснали повече от наемите в 25 държави членки, като най-голям ръст е отчетен в Унгария (+275%), Португалия (+169%), Литва (+162%) и България (+156%), докато Финландия е единствената страна със спад спрямо 2015 г. (-2%). Наемите са се повишили във всички 27 държави, най-силно в Унгария, Литва, Словения, Полша и Ирландия.

