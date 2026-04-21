Как да прекратите договор за наем без неустойки?

В идеалния случай договорът за наем приключва спокойно – със спазено предизвестие и коректно предаване на имота. В практиката обаче често възникват ситуации, при които наемодателят трябва да прекрати наемното правоотношение по-рано или при конфликт.

В България прекратяването на договор за наем е строго регламентирано от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Неправилни действия, устни уговорки или опити за самоуправство могат да доведат до сериозни правни последици за наемодателя. Макар мнозина да смятат, че като собственици могат лесно да изискат освобождаване на имота, това не е така – законът защитава и правата на наемателя.

Прекратяването на договор за наем изисква наличие на законно основание, спазване на срокове за предизвестие и в някои случаи - съдебна процедура. Договорът не винаги приключва автоматично с изтичане на срока. Съгласно чл. 230 от ЗЗД, ако наемателят продължи да ползва имота със знанието и без възражение от страна на наемодателя, той се счита за продължен за неопределено време при същите условия. В такъв случай е необходимо предизвестие за прекратяване.

Законът предвижда няколко начина за прекратяване. Най-бързият и безконфликтен вариант е по взаимно съгласие, когато страните писмено уговарят условията и датата за освобождаване на имота. При договор за неопределено време всяка от страните може да го прекрати с едномесечно предизвестие, освен ако не е уговорен по-дълъг срок. Предизвестието трябва да бъде писмено и доказуемо връчено, като обикновено срокът започва да тече от началото на следващия месец.

При съществено неизпълнение от страна на наемателя – като неплащане на наем, увреждане на имота или незаконно преотдаване – наемодателят има право да прекрати договора незабавно или с кратък срок. В тези случаи е важно нарушенията да бъдат надлежно документирани и да се изпрати писмено уведомление.

Ако наемателят откаже да освободи имота доброволно, наемодателят трябва да потърси защита по съдебен ред, пише Rentila. Самоволни действия като смяна на ключалки, изнасяне на вещи или спиране на ток и вода са незаконни и могат да доведат до санкции.

В крайна сметка прекратяването на договор за наем изисква внимателно спазване на закона и договорените условия. Най-добрият подход остава постигането на взаимно съгласие, което спестява време, разходи и излишно напрежение.

