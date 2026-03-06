Най-скъпите къщи в света и кой живее в тях

Някои от най-скъпите домове на планетата струват милиарди долари

В света на свръхбогатите недвижимите имоти отдавна са не просто място за живеене, а символ на влияние, статус и финансова мощ. Някои от най-скъпите домове на планетата струват милиарди долари и често са по-скоро частни дворци или вертикални градове, отколкото обикновени къщи. Те разполагат със собствени киносалони, хеликоптерни площадки, огромни гаражи и десетки служители, които се грижат за поддръжката им.

Ето някои от най-скъпите резиденции в света и хората, които живеят в тях.

Buckingham Palace – приблизително 4.9 млрд. долара

Най-скъпият дом в света формално е официалната резиденция на британския монарх в London. Дворецът разполага с 775 помещения, включително 19 държавни салона, 52 кралски спални, десетки офиси и близо 200 стаи за персонала.

Той служи като дом и работно място на британския владетел – днес на кралската институция, представлявана от Charles III. Макар да не е частна собственост, дворецът често оглавява класациите за най-скъп жилищен имот в света.

Antilia – около 2–4.6 млрд. долара

В сърцето на Mumbai се издига 27-етажният дом на индийския милиардер Мукеш Амбани. Това е една от най-впечатляващите частни резиденции на планетата – с площ над 400 000 кв. фута, девет асансьора и гараж за 168 автомобила.

кино с 50 места

бална зала

спа и фитнес център

„snow room“, която създава изкуствен сняг

покривни градини и хеликоптерни площадки

Сградата включва:

Поддръжката ѝ изисква персонал от стотици служители.

Villa Leopolda – около 750 млн. долара

Тази историческа вила на Френската Ривиера е една от най-легендарните резиденции в Европа. Разположена край French Riviera, тя заема над 20 хектара градини, басейн, хеликоптерна площадка и множество помощни сгради.

Имението е собственост на бразилската филантропка Лили Сафра, вдовица на известния банкер Уилям Сафра.

The One – около 500 млн. долара

Тази мегарезиденция в Los Angeles се смята за една от най-скъпите модерни къщи, строени някога. Имотът включва десетки стаи, частен нощен клуб, киносалон, огромен басейн и панорамна гледка към града.

Проектът е разработен от луксозния строител Nile Niami и често се описва като символ на бума на ултралуксозните имоти в Калифорния. В момента собственик на тази мегарезиденция е Ричард Сагиан – основател и главен изпълнителен директор на Fashion Nova.

Той купува имота през 2022 г. на търг за около 141 млн. долара .

Къщата се намира в квартал Bel Air в Los Angeles и е една от най-големите частни резиденции в САЩ.

Сагиан е милиардер от модната индустрия – бизнесът му Fashion Nova генерира над 1 млрд. долара годишни продажби, основно чрез онлайн търговия и маркетинг чрез инфлуенсъри.

Palazzo di Amore – около 195 млн. долара

Разположено в Beverly Hills, това имение принадлежи на милиардера и инвеститор Джеф Грийн.

12 спални и 25 бани

кино с 50 места

дискотека и боулинг

винарна и лозе

гараж за 24 автомобила

Комплексът разполага с:

Само развлекателният център на имота заема около 15 000 кв. фута площ. Той купува имота през 2007 г. за около 35 млн. долара и инвестира десетки милиони в разширение и реконструкция

Най-скъпите къщи в света не са просто лични резиденции. Те са инвестиция, престиж и стратегически актив. За милиардерите недвижимите имоти служат като начин да диверсифицират богатството си и да демонстрират глобален статус.

Луксозните имоти също така са отражение на икономическите тенденции – от технологичните милиардери в Калифорния до индустриалните магнати в Азия и традиционните финансови елити в Европа.

В свят, в който разликата между богатите и останалите продължава да расте, тези домове са не просто архитектурни чудеса, а символ на новата икономика на супербогатството.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN