Airbnb раздава безплатни билети за Световното – как можете да се класирате с една резервация?

Средната цена за нощувка в участващите места за настаняване е 385 долара на вечер

С началото на най-голямото футболно събитие в света феновете в САЩ, Мексико и Канада получават шанс да си осигурят места на стадионите, без да плащат за билети, ако резервират престой в някой от 16-те града домакини. Световното първенство през 2026 г. ще се проведе в три държави, с участието на 48 отбора и общо 104 мача, в които най-големите футболни звезди ще се борят за престижния трофей, предава Еuronews.

За привържениците, които все още не са успели да се сдобият с билети, Airbnb предлага интересна възможност. Гостите, които резервират определени места за настаняване в 16-те града домакини, могат да получат безплатни билети за мачове от турнира – от срещите в груповата фаза и елиминациите до големия финал. За да се възползват от офертата, феновете трябва да търсят обяви, обозначени със специална футболна икона, която показва, че престоят включва билети за FIFA за всеки човек в резервацията.

Снимка: Reuters

„Домакините в Airbnb не просто осигуряват място за престой, а предлагат по-автентичен начин за изживяване на дадена дестинация“, коментира главният бизнес директор на компанията Дейв Стивънсън, цитира Еuronews. По думите му по време на Световното първенство избрани домакини ще помогнат на феновете да следват любимите си отбори, като включват безплатни билети в своите оферти във всеки град домакин. Компанията посочва, че вече са раздадени над 1300 билета чрез инициативата „stay and watch the play“ и други подобни кампании.

Феновете вече могат да разглеждат участващите обяви, а резервациите за груповата фаза и първия елиминационен кръг започнаха на 10 юни в Лос Анджелис, Бостън, Монтерей, Ню Йорк/Ню Джърси, Мексико Сити, Сан Франциско, Сиатъл, Ванкувър, Канзас Сити и Далас. За осминафиналите резервациите стартират на 18 юни във Филаделфия, Хюстън, Ню Йорк/Ню Джърси, Мексико Сити, Далас и Сиатъл. За полуфиналите те ще бъдат отворени на 9 юли в Далас и Атланта, а за финала на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси – от 16 юли. Средната цена за нощувка в участващите места за настаняване е 385 долара на вечер.

Снимка: Reuters

Въпреки огромния интерес, Световното първенство през 2026 г. предизвика и сериозни спорове, свързани най-вече с цените на билетите. През май властите в щатите Ню Йорк и Ню Джърси започнаха официални разследвания на практиките за динамично ценообразуване, при които стойността на билетите се променя според търсенето и наличността. Жалбите включват опасения, че FIFA не предоставя достатъчно ясна информация за цените и разпределението на местата.

Подобни критики идват и от Европа. Организацията за защита на потребителите Euroconsumers установи, че много фенове не са успели да закупят достъпни билети заради динамичното ценообразуване. Въпреки обещанията цените за мачовете от груповата фаза да започват от 60 долара, билетите за финала достигнаха до 4185 долара. Допълнително недоволство предизвиква и платформата за препродажба на билети на FIFA, която начислява 15% такса както на купувачите, така и на продавачите. Според Financial Times около 180 000 билета все още са били налични за препродажба часове преди началото на турнира, което поражда опасения от празни места по трибуните и по-слаба атмосфера на стадионите.