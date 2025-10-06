1 USD
1.66681 BGN
Петрол
65.53 $/барел
Bitcoin
$123,666.0
Последвайте ни
1 USD
1.66681 BGN
Петрол
65.53 $/барел
Bitcoin
$123,666.0
Недвижими имоти Какви са рисковете и ползите от промяната на данъчната оценка на имотите?

Какви са рисковете и ползите от промяната на данъчната оценка на имотите?

Недвижими имоти

bTV Бизнес екип

Каква е текущата формула за данъчна оценка на имотите?

Международният валутен фонд (МВФ), Световната банка и Съветът на Европа препоръчват актуализация на данъчната оценка на недвижимите имоти в България. Основната причина е значителното разминаване между настоящите данъчни оценки (последно реално актуализирани през 2007 г.) и актуалните пазарни стойности. Това разминаване води до подценени стойности на имоти за данъчни цели.

Каква е текущата формула?

В България за определяне на данъчната оценка се базира на базисна данъчна стойност за 1 кв. м. и редица корекционни коефициенти (местоположение, инфраструктура, овехтяване и др.). Потенциалната актуализация ще засегне основно базисната данъчна стойност.

България сред държавите с над двоен ръст в цените на имотите от 2010 г.

Възможности и рискове

Според коментара на д-р Десислава Калчева, член на Фискалния съвет има няколко позитиви и негативи, които идват с подобна актуализация

Възможности

Основните ползи от подобна реформа са осигуряване на допълнителни приходи за покриване на нарастващите текущи разходи и разходи за издръжка, както и осигуряване на потенциален буфер за капиталови разходи. Възможно е да се идентифицира и положително влияние и намаляване на общите дефицити, които много от общините в България генерират през последните години.

В България регулярно е актуализирана данъчната основа до 2007 г., но след изменения в нормативната уредба тази практика е преустановена.

Актуализацията ще доведе до ръст на общинските приходи от данък върху недвижимите имоти и данък сделки (при придобиване на имущество), тъй като ще ограничи избора на данъчна оценка като база за сделки. Повишаване на собствените приходи на общините е фактор, който води до по-голяма фискална самостоятелност, дисциплина и по-добро управление на ресурсите.

Актуализацията на данъчната основа може да послужи и като инструмент за охлаждане на пазара на недвижимите имоти и ограничаване на ипотечното финансиране.

Ипотечните кредити у нас са се увеличили с над 27% за година

Рискове

Рисковете при актуализацията са свързани със социалната непоносимост - ръст на задълженията към общинския бюджет, което може да доведе до обществено неодобрение. Като инструмент за неутрализиране на социалния риск се препоръчва намаляване на размера/ставката на данъка върху недвижимите имоти. Това ще балансира разходите и ще постигне плавно увеличение на данъчното бреме, съобразено с платежоспособността на гражданите.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата