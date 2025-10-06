Какви са рисковете и ползите от промяната на данъчната оценка на имотите?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Международният валутен фонд (МВФ), Световната банка и Съветът на Европа препоръчват актуализация на данъчната оценка на недвижимите имоти в България. Основната причина е значителното разминаване между настоящите данъчни оценки (последно реално актуализирани през 2007 г.) и актуалните пазарни стойности. Това разминаване води до подценени стойности на имоти за данъчни цели.
В България за определяне на данъчната оценка се базира на базисна данъчна стойност за 1 кв. м. и редица корекционни коефициенти (местоположение, инфраструктура, овехтяване и др.). Потенциалната актуализация ще засегне основно базисната данъчна стойност.
Според коментара на д-р Десислава Калчева, член на Фискалния съвет има няколко позитиви и негативи, които идват с подобна актуализация
Основните ползи от подобна реформа са осигуряване на допълнителни приходи за покриване на нарастващите текущи разходи и разходи за издръжка, както и осигуряване на потенциален буфер за капиталови разходи. Възможно е да се идентифицира и положително влияние и намаляване на общите дефицити, които много от общините в България генерират през последните години.
В България регулярно е актуализирана данъчната основа до 2007 г., но след изменения в нормативната уредба тази практика е преустановена.
Актуализацията ще доведе до ръст на общинските приходи от данък върху недвижимите имоти и данък сделки (при придобиване на имущество), тъй като ще ограничи избора на данъчна оценка като база за сделки. Повишаване на собствените приходи на общините е фактор, който води до по-голяма фискална самостоятелност, дисциплина и по-добро управление на ресурсите.
Актуализацията на данъчната основа може да послужи и като инструмент за охлаждане на пазара на недвижимите имоти и ограничаване на ипотечното финансиране.
Рисковете при актуализацията са свързани със социалната непоносимост - ръст на задълженията към общинския бюджет, което може да доведе до обществено неодобрение. Като инструмент за неутрализиране на социалния риск се препоръчва намаляване на размера/ставката на данъка върху недвижимите имоти. Това ще балансира разходите и ще постигне плавно увеличение на данъчното бреме, съобразено с платежоспособността на гражданите.
