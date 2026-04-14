Къде в Европа жилищата поскъпват най-много и къде се нарежда България?

Подобряването на условията за финансиране доведе до завръщане на търсенето

Цените на жилищата в ЕС се повишиха с 5,5% през последното тримесечие на 2025 г., като по-силен растеж се наблюдава в някои туристически привлекателни страни като Португалия, Хърватия и Испания. Експерти обясняват разликите между страните за Euronews Business. Експерти от индустрията посочват подобряването на условията за финансиране, особено на лихвените проценти, като ключов двигател на тенденцията.

И така, кои страни отбелязаха най-голямо покачване на цените на жилищата в Европа през 2025 г.? Кои фактори доведоха до развитието на цените в края на 2025 г.?

„Развитието на цените в края на 2025 г. беше оформено от подобряването на условията за финансиране, което доведе до завръщане на търсенето“, каза пред Euronews Business Михаел Полцлер, главен изпълнителен директор на компанията за недвижими имоти REMAX Europe. „Със стабилизирането на лихвените проценти, купувачите, които преди това бяха отложили търсенето на жилище, отново се върнаха на пазара.“

Мик Калмет от Global Property Guide също посочи възстановяването на търсенето след повишаването на лихвените проценти през 2023–2024 г.

„Със стабилизирането на Euribor и общите банкови лихвени проценти, пазарът се възстанови леко, тъй като хората, които се колебаеха да купуват по време на несигурни времена, почувстваха известна предвидимост от края на 2024 г. нататък“, каза той пред Euronews Business.

Унгария регистрира най-високото годишно увеличение на цените на жилищата през четвъртото тримесечие на 2025 г. с ръст от 21,2%, според Евростат.

„Унгария, страната с най-добри резултати, през последните години настояваше за субсидирани схеми за собственост на жилища, което засили търсенето, наред със силната инвеститорска активност“, каза Кейт Еверет-Алън, ръководител на европейските жилищни изследвания в Knight Frank, пред Euronews Business.

Силни ръстове в Португалия, Хърватия и Испания

В еврозоната Португалия и Хърватия също отбелязаха рязко увеличение съответно с 18,9% и 16,1%. Испания последва с ръст от 12,9%. Еверет-Алън заяви, че силното международно търсене е било ключов фактор и в трите страни.

Миграцията на начин на живот, купувачите на втори дом и инвестициите в чужбина (включително дигитални номади, пенсионери и чуждестранни купувачи) останаха стабилни, въпреки че вътрешните разходи по заеми се повишиха, особено на крайбрежните и градските пазари.

Полцлер заяви, че най-силният ръст на цените в Португалия, Хърватия и Испания е концентриран в ключови градски и крайбрежни райони, където търсенето е най-високо. „В Португалия ръстът на цените се дължи на много ограниченото предлагане, особено в Лисабон, Порто и околните райони, но също и на целенасочени мерки за правителствена подкрепа“, каза той.

И обясни, че въвеждането на схема за публични гаранции за млади купувачи на първи имот – позволяваща до 100% ипотечно финансиране, като държавата гарантира до 15% от стойността на имота, е значителен двигател на търсенето. „Това е ясен пазар на продавачите и ограниченото предлагане, съчетано с тази политика, е позволило на продавачите да поддържат силна ценова власт“, ​​каза той.

Полцлер каза, че градове като Валенсия и Мадрид са се представили над средните за страната в Испания, подкрепени както от вътрешното, така и от международното търсене. Устойчивите чуждестранни инвестиции и продължаващата привлекателност на тези пазари са засилили растежа на цените.

Калмет също така подчерта, че по-силният растеж на цените в тези страни се дължи най-вече на тяхната привлекателност като туристически дестинации. Международните купувачи, търсенето на втори дом и разширяването на краткосрочните наеми са увеличили натиска върху пазарите на жилища, особено в крайбрежните и градските райони.

Други страни с над 10% увеличение

Словакия (12,8%), България (12,6%), Латвия (11%), Литва (10,8%) и Чехия (10,4%) също са регистрирали силен ръст на цените на жилищата, надхвърлящ 10%.

Еверет-Алън посочи, че Централна и Източна Европа, заедно с Иберийския полуостров, са се представили изключително добре през последните 12-18 месеца, което до голяма степен е в съответствие с по-силния растеж на БВП. „Тези пазари също се възползват от инвестиции в инфраструктура и приток на капитал, както обусловени от начина на живот, така и свързани с дългосрочни икономически перспективи“, каза тя.

Калмет добави, че цените са склонни да се покачват по-бързо в Централна и Източна Европа, отчасти защото доходите наваксват, а жилищното строителство е започнало от по-ниска база.

Увеличението на цените на жилищата в Дания (7,6%), Ирландия (7%), Румъния (6,7%), Нидерландия (6,2%), Малта (6,1%), Кипър (6%), Словения (5,8%) и Норвегия (5,7%) също е над средното за ЕС, макар и с по-малък марж.