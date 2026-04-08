1 USD
1.1557 BGN
Недвижими имоти Кой още може да си позволи дом? 157% ръст на цените в България

Недвижими имоти

bTV Бизнес екип

Коя е страната в ЕС с най-голямо увеличение?

България е на четвърто място по скок на цените на имотите. Цените на жилищата са се повишили със 157% . Това показват данни на Евростат, цитирани от БТА.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в ЕС са се повишили с 5,5%, докато наемите са се увеличили с 3,2% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 г. В сравнение с третото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата са се увеличили с 0,8%, а наемите - с 0,6%.

През последното десетилетие, между 2015 г. и третото тримесечие на 2025 г., цените на жилищата в ЕС са се увеличили с 64,9%, а наемите - с 21,8%.

Европейска страна е пред най-голямата ипотечна криза в историята

В 25-те държави членки, за които има данни, покачването на цените на жилищата е изпреварило ръста на наемите. Най-голямо увеличение е регистрирано в Унгария (+290%), следвана от Португалия (+180%) и Литва (+168%). България е на четвърто място, веднага след Литва.

Финландия е единствената страна, където цените на жилищата са паднали през периода с 3%.

Наемите са се повишили във всички страни от ЕС, като най-голямо увеличение е регистрирано в Унгария (+109%), следвана от Литва (+88%), както и Ирландия и Полша (+76%).

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

