Луксозен автомобилен производител изгражда небостъргач с апартаменти за 5 млн. долара

Сред купувачите вече са имена като Неймар Жуниор и Андреа Бочели

Bugatti отдавна е символ на изключително луксозни и скъпи суперколи, но сега френската марка се впуска и във височините на града. В центъра на Дубай компанията изгражда първия си небостъргач, пише ВВС.

С най-достъпните апартаменти на цена от 5,2 млн. долара, Bugatti навлиза в бързо разрастващия се пазар на брандирани жилища за свръхбогатите. Това е сегмент, в който все повече луксозни компании – включително автомобилни марки като Porsche и Aston Martin – предлагат напълно обзаведени и луксозни апартаменти.

43-етажната кула Bugatti Residences By Binghatti се строи в партньорство с предприемача Binghatti Properties, базиран в ОАЕ. Най-луксозните мезонети ще разполагат с частни автомобилни асансьори, позволяващи на собствениците да паркират колите си директно в апартаментите. Според председателя на Binghatti Мухамед БинГати за клиентите не става дума просто за притежание, а за ежедневно преживяване на марката. Сред купувачите вече са имена като Неймар Жуниор и Андреа Бочели, като се твърди, че футболистът е платил 54 млн. долара за един от мезонетите.

Интересът към брандирани жилища в световен мащаб се е ускорил значително през последните две години, сочи доклад на Knight Frank. Докато през 2011 г. подобни проекти са били 169, днес те вече са 611, а прогнозите са броят им да достигне 1019 до 2030 г. САЩ водят по общ брой такива сгради, концентрирани основно в Маями и Ню Йорк, но най-бързият растеж се отчита в Близкия изток, особено в ОАЕ и Саудитска Арабия.

Дубай вече е лидер по проекти за брандирани жилища в процес на изграждане, според Savills, подхранван от притока на заможни купувачи. Анализатори отбелязват, че цените на луксозните апартаменти в града, при сравнително ниски данъци, често са по-достъпни от тези в Ню Йорк или Лондон. В същото време брандираните имоти обикновено са с 30–40% по-скъпи от аналогични луксозни жилища без марка, като често включват частни клубове, уелнес съоръжения и ексклузивни услуги.

