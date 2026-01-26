Ето колко ще поскъпват имотите тази година

Тези квартали в София ще са в центъра на търсенето на жилища

Пазарът на имоти в България през 2026 г. изглежда като такъв, който продължава да расте, но вече без бурните темпове на предходните години. Еврото носи повече стабилност и яснота, но не отменя основния принцип, който все по-силно определя решенията - качеството над количеството. Това се посочва в анализ на пазара на имоти през 2026 г. – първата година на България в еврозоната, базиран на пазарни наблюдения на Sorenda Real Estate и статистически данни.

Консенсусът сред анализаторите е, че 2026 г. ще бъде година на стабилизация, посочват от компанията. Очакванията са за ръст на цените в София от порядъка на 5–10 на сто годишно, в зависимост от района и типа имот. Подобни прогнози дават както банкови институции като Банка ДСК, така и брокерски компании, сред които ARCO Real Estate, които отчитат устойчиво търсене на двустайни и тристайни апартаменти – гръбнака на средния сегмент, пише БТА.

София остана безспорният център на имотната активност. През 2025 г. средните цени на стандартните жилища в столицата се движиха в диапазона 1500 – 1900 евро на кв.м, като в по-атрактивни райони и ново строителство често надхвърляха 2000 евро на кв.м. Пазарни оценки дори сочат, че в определени сегменти средното ниво вече устойчиво се доближава до тази граница.

По данни на Евростат България е сред страните с най-висок годишен ръст на жилищните цени в ЕС през 2025 г., като столицата концентрира значителна част от това увеличение. Според компанията това означава, че София не просто „наваксва“, а вече се движи в синхрон с други регионални центрове в Централна и Източна Европа.

Очакванията за автоматично понижение на лихвите след въвеждането на еврото не се оправдават напълно. Макар в банковата система да се освобождава значителна ликвидност – над 13–14 млрд. лева – това по-скоро води до по-голямо разнообразие от кредитни продукти, отколкото до драстично поевтиняване, смятат от компанията.

По данни на БНБ средните лихвени проценти по жилищните кредити остават исторически ниски, но вече без ясно изразена тенденция на спад – още един знак, че пазарът навлиза в по-зряла фаза.

През 2026 г. търсенето в София ще остане концентрирано в няколко типа зони: централни и добре свързани квартали, нови микрорайони с изградена или развиваща се инфраструктура и периферни райони с качествено ново строителство, прогнозират от компанията.

Южните квартали – като „Кръстова вада“, „Манастирски ливади“ и „Младост“ – продължават да се възприемат като едни от най-стабилните сегменти, благодарение на метро, услуги и разнообразие от жилищни типове. Престижните райони като „Лозенец“ и „Изток“ ще задържат високи ценови нива, но с по-умерен ръст и по-голяма чувствителност към качеството на конкретния имот.

Признаци на прегряване се наблюдават там, където цените изпреварват инфраструктурата и функционалността. В тези зони търсенето може да се забави, без това да означава рязък спад – по-скоро естествено филтриране на пазара.

