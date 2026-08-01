×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1476 BGN
Петрол
83.55 $/барел
Bitcoin
$63,030.1
Последвайте ни
1 USD
1.1476 BGN
Петрол
83.55 $/барел
Bitcoin
$63,030.1
Недвижими имоти Каква заплата трябва да взимате, за да си позволите имот за 1 млн. евро?

Каква заплата трябва да взимате, за да си позволите имот за 1 млн. евро?

bTV Бизнес екип

Най-трудно е за купувачите в България

Покупката на жилище за 1 млн. евро остава недостижима за повечето европейци. Според изчисления на Euronews Business една трета от средната брутна заплата не е достатъчна, за да покрие месечната ипотечна вноска от близо 3600 евро за такъв имот в нито една държава от ЕС. Най-близо до необходимото ниво е Люксембург, но дори там купувачите трябва да получават около 1,6 пъти средната заплата, предава Еuronews. 

Снимка: iStock

Жилище за 1 млн. евро може да означава стандартен апартамент в центъра на Париж или луксозна вила край София. Независимо къде се намира имотът обаче, необходимите доходи значително надхвърлят средните за съответната държава. Изчисленията са направени при стандартен ипотечен сценарий - 20% самоучастие, фиксирана лихва от 3,5% и срок на изплащане от 30 години, като е прието, че не повече от 33% от брутния доход се отделят за ипотеката.

При тези условия купувачът трябва да осигури депозит от 200 000 евро и ипотека в размер на 800 000 евро. Годишната вноска възлиза на около 43 108 евро, или приблизително 3592 евро месечно. Това означава, че е необходим годишен брутен доход от 130 631 евро, или около 10 886 евро на месец. В сметките не са включени данъци, застраховки, нотариални такси и други разходи, а реалните условия за кредитиране могат да се различават според държавата и кредитополучателя.

Снимка: iStock

Данните на Евростат за 2025 г. показват, че необходимият доход варира значително в различните държави. Най-трудно е за купувачите в България, където човек със средна заплата би имал нужда от доход, равен на 7,8 средни възнаграждения, за да може да си позволи подобен имот. В Люксембург този показател е едва 1,6 средни заплати. Между две и три средни заплати са необходими в Дания, Ирландия, Белгия, Австрия, Нидерландия, Германия, Финландия и Швеция, което ги прави най-достъпните държави в ЕС за подобна покупка.

Сред големите икономики на Европейския съюз Германия е в най-добра позиция с необходим доход, равен на 2,7 средни заплати. Следват Франция с 3,1, Испания с 4,0 и Италия с 4,1 средни заплати. В десет държави от ЕС обаче са нужни повече от пет средни възнаграждения. След България се нарежда Гърция със 7,2, следвана от Унгария, Словакия, Полша, Румъния, Латвия, Чехия, Португалия и Хърватия. В Естония необходимият доход е точно пет средни заплати.

Препродажбата на жилища в Испания достигна най-високото си ниво от 21 години

При двойка, в която и двамата партньори получават средната заплата, достъпността се подобрява, тъй като се отчита общият доход на домакинството. Въпреки това единствено в Люксембург двама души със средни възнаграждения попадат под условния праг, според който ипотеката не трябва да надвишава 33% от доходите. Дания е най-близо до този резултат, докато в Ирландия и Белгия дори комбинираните средни заплати не са достатъчни. В България двойка със средни доходи все още би се нуждаела от почти четири пъти по-висок общ доход, за да може да финансира жилище на стойност 1 млн. евро. Според Евростат средната брутна месечна заплата варира от 1398 евро в България до 6713 евро в Люксембург, което ясно показва защо подобна покупка остава недостъпна за повечето европейци.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Администрацията на Тръмп забранява новите китайски хуманоидни роботи
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Apple до собствена компания със $100 млн. инвестиции: Българинът, който превърна лицето в ключ
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

„Най-добрите десерти са направените с любов“: Как един французин донесе вкуса на кроасани в сърцето на София?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата