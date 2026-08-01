Каква заплата трябва да взимате, за да си позволите имот за 1 млн. евро?

Най-трудно е за купувачите в България

Покупката на жилище за 1 млн. евро остава недостижима за повечето европейци. Според изчисления на Euronews Business една трета от средната брутна заплата не е достатъчна, за да покрие месечната ипотечна вноска от близо 3600 евро за такъв имот в нито една държава от ЕС. Най-близо до необходимото ниво е Люксембург, но дори там купувачите трябва да получават около 1,6 пъти средната заплата, предава Еuronews.

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Жилище за 1 млн. евро може да означава стандартен апартамент в центъра на Париж или луксозна вила край София. Независимо къде се намира имотът обаче, необходимите доходи значително надхвърлят средните за съответната държава. Изчисленията са направени при стандартен ипотечен сценарий - 20% самоучастие, фиксирана лихва от 3,5% и срок на изплащане от 30 години, като е прието, че не повече от 33% от брутния доход се отделят за ипотеката.

При тези условия купувачът трябва да осигури депозит от 200 000 евро и ипотека в размер на 800 000 евро. Годишната вноска възлиза на около 43 108 евро, или приблизително 3592 евро месечно. Това означава, че е необходим годишен брутен доход от 130 631 евро, или около 10 886 евро на месец. В сметките не са включени данъци, застраховки, нотариални такси и други разходи, а реалните условия за кредитиране могат да се различават според държавата и кредитополучателя.

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Данните на Евростат за 2025 г. показват, че необходимият доход варира значително в различните държави. Най-трудно е за купувачите в България, където човек със средна заплата би имал нужда от доход, равен на 7,8 средни възнаграждения, за да може да си позволи подобен имот. В Люксембург този показател е едва 1,6 средни заплати. Между две и три средни заплати са необходими в Дания, Ирландия, Белгия, Австрия, Нидерландия, Германия, Финландия и Швеция, което ги прави най-достъпните държави в ЕС за подобна покупка.

Сред големите икономики на Европейския съюз Германия е в най-добра позиция с необходим доход, равен на 2,7 средни заплати. Следват Франция с 3,1, Испания с 4,0 и Италия с 4,1 средни заплати. В десет държави от ЕС обаче са нужни повече от пет средни възнаграждения. След България се нарежда Гърция със 7,2, следвана от Унгария, Словакия, Полша, Румъния, Латвия, Чехия, Португалия и Хърватия. В Естония необходимият доход е точно пет средни заплати.

При двойка, в която и двамата партньори получават средната заплата, достъпността се подобрява, тъй като се отчита общият доход на домакинството. Въпреки това единствено в Люксембург двама души със средни възнаграждения попадат под условния праг, според който ипотеката не трябва да надвишава 33% от доходите. Дания е най-близо до този резултат, докато в Ирландия и Белгия дори комбинираните средни заплати не са достатъчни. В България двойка със средни доходи все още би се нуждаела от почти четири пъти по-висок общ доход, за да може да финансира жилище на стойност 1 млн. евро. Според Евростат средната брутна месечна заплата варира от 1398 евро в България до 6713 евро в Люксембург, което ясно показва защо подобна покупка остава недостъпна за повечето европейци.