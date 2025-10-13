Българският „еднорог“ на финансовата сцена: Христо Борисов за AI, растежа и пътя към IPO

„Виждаме, че прозорецът за IPO се отваря, но сме фокусирани върху фундамента“

Българската финтех компания Payhawk отново попадна във фокуса на световните медии. В началото на есента международните медии отново насочиха вниманието си към финтех индустрията и нейното следващо голямо вълнение – подготовката на нова вълна от IPO-та. Сред спряганите имена от Обединеното кралство – Monzo, Starling Bank и Revolut – се появи и едно неочаквано: Payhawk, компания с български корени, оценена на над 1 милиард долара.

Американската телевизия CNBC определи Payhawk като една от най-обещаващите финтех компании преди листване, отбелязвайки, че през 2024 г. тя е постигнала 85% ръст на приходите до 23,4 млн. евро. Новината не е случайна – платформата за управление на фирмени разходи вече е изградила стабилни позиции в Европа и САЩ, а екипът ѝ от София продължава да бъде двигателят зад продукта.

Пред bTV Бизнес новините главният изпълнителен директор и съосновател Христо Борисов говори открито за това какво стои зад бързия растеж, какви са амбициите им за бъдещето и как изкуственият интелект ще промени управлението на корпоративните финанси.

Казвате, че виждате „прозореца за IPO“ отворен, но говорите за петгодишен хоризонт. Какви са факторите, които ще определят точния момент за листване?

Пазарната динамика безспорно показва засилен интерес към финтех компаниите и периоди, в които капиталовите пазари са по-отворени като този в момента. За нас това е интересен сигнал, който разглеждаме като една от възможностите ни за последващо развитие.

В момента сме фокусирани върху изграждане на фундаментите: инвестиции в развитието на продукта и устойчив модел на развитие. За нас е важно да развием продукт, който съчетава изкуствен интелект, платежни инструменти и все по-добро потребителско изживяване. Продължаваме да растем бързо в сегмента от средни до големи компании, където ARPA и NRR ясно показват, че клиентите задълбочават използването на платформата ни. В крайна сметка нашият фокус е върху устойчивото създаване на стойност, което естествено отваря различни стратегически възможности.

Какви са основните рискове и предизвикателства пред Payhawk по пътя към IPO-то?

През следващите години основният ни приоритет ще бъде развитието на нашата платформа. Работим усилено върху въвеждането на нови функционалности и AI агенти, които да автоматизират все повече от ежедневните задачи на финансовите екипи и да направят управлението на разходите още по-лесно и интуитивно. Вярваме, че именно комбинацията от добре развити технологии и удобството от лесното използване на продукта ще ни отличи на глобалния пазар.

Паралелно с това ще продължим да разширяваме интеграциите с водещи ERP и банкови системи, така че Payhawk да бъде цялостна инфраструктура за финансова оркестрация в международни компании.

Най-голямото предизвикателство ще бъде да запазим този баланс - да растем бързо и глобално, без да губим фокус върху качеството на продукта и изживяването на клиентите. Именно това обаче винаги е била нашата сила и ще продължим да надграждаме върху нея.

Имате офиси в различни локации – къде виждате най-голям потенциал за растеж: Западна Европа, САЩ или нововъзникващи пазари?

Payhawk е европейска компания с глобални амбиции. Централата ни е в Лондон, екипът ни работи в 9 офиса в Европа и САЩ, а клиентите ни оперират на всички континенти. Това означава, че мислим глобално както при развитието на продукта и лицензионната инфраструктура, така и при бъдещи стратегически решения.

София остава ключов център за продуктовото развитие и софтуерното инженерство, а през 2024 г. увеличихме екипа там значително. Ще продължим да разширяваме звената за разработка, данни и изкуствен интелект. В същото време инвестираме в търговски и оперативни екипи в други ключови пазари като Лондон, Ню Йорк и Берлин, за да сме по-близо до нашите клиенти.

Исторически, САЩ предлага по-дълбоки капиталови пазари и по-голямо разбиране на мащабните софтуерни и финтех бизнеси. Европа от своя страна има силна екосистема и за нас е важна база както за таланти, така и за клиенти. Затова за момента нямаме фиксирано предпочитание - важно е първо да достигнем мащаба и устойчивостта, които ще ни дадат право на избор. Нашият фокус днес е върху изграждането на компания, която може да бъде успешна независимо дали един ден ще бъде публична в Европа или в САЩ.

До каква степен виждате интеграция с изкуствен интелект в управлението на разходи и финансовите процеси?

Вече работим за това, изкуственият интелект да стане неизменна част от нашия продукт за финансово управление и още един канал, през който клиентите да управляват разходите си.

Специалното в нашата визия обаче е комбинацията от три различни части. От една страна имаме наши агенти с изкуствен интелект за бизнес пътувания, снабдяване, плащания и финансов контрол, които ще спестят безкрайни часове на финансовите екипи и ще им позволят да се фокусират върху стратегическите задачи, които носят растеж на бизнеса им. От друга страна, тези агенти работят върху наша собствена финансова инфраструктура с корпоративни карти и възможности за локални и глобални банкови разплащания в над 32 държави и над 120 валути. И накрая, всичко това е събрано в един лесен за използване софтуер, който позволява на компаниите да създадат свои процеси на работа, да работят спрямо фирмените си политики и да имат сигурност от най-високо корпоративно ниво.

Тази комбинация прави нашия модел уникален и дава на клиентите ни потребителско изживяване от напълно ново ниво.

Ако погледнете отвъд IPO-то – как изглежда Payhawk след 10 години?

Снимка: Payhawk, личен архив

След 10 години виждаме Payhawk като компания от ранга на Oracle и Salesforce, лидери в областта си и предпочитан продукт за всяка компания, която иска да оркестрира финансовите и клиентските си процеси. Всеки наш клиент ще може да прави всяко свое бизнес плащане до всяка точка на света, независимо къде се намира. До 10 години Payhawk ще е ултимативният помощник на всеки във финансовия екип - от счетоводител до CFO - като ще им предлага точни решения, базирани на данните на компанията, за това как бизнесът да се управлява и расте.

