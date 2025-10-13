Българският „еднорог“ на финансовата сцена: Христо Борисов за AI, растежа и пътя към IPO

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Българската финтех компания Payhawk отново попадна във фокуса на световните медии. В началото на есента международните медии отново насочиха вниманието си към финтех индустрията и нейното следващо голямо вълнение – подготовката на нова вълна от IPO-та. Сред спряганите имена от Обединеното кралство – Monzo, Starling Bank и Revolut – се появи и едно неочаквано: Payhawk, компания с български корени, оценена на над 1 милиард долара.
Американската телевизия CNBC определи Payhawk като една от най-обещаващите финтех компании преди листване, отбелязвайки, че през 2024 г. тя е постигнала 85% ръст на приходите до 23,4 млн. евро. Новината не е случайна – платформата за управление на фирмени разходи вече е изградила стабилни позиции в Европа и САЩ, а екипът ѝ от София продължава да бъде двигателят зад продукта.
Пред bTV Бизнес новините главният изпълнителен директор и съосновател Христо Борисов говори открито за това какво стои зад бързия растеж, какви са амбициите им за бъдещето и как изкуственият интелект ще промени управлението на корпоративните финанси.
Пазарната динамика безспорно показва засилен интерес към финтех компаниите и периоди, в които капиталовите пазари са по-отворени като този в момента. За нас това е интересен сигнал, който разглеждаме като една от възможностите ни за последващо развитие.
В момента сме фокусирани върху изграждане на фундаментите: инвестиции в развитието на продукта и устойчив модел на развитие. За нас е важно да развием продукт, който съчетава изкуствен интелект, платежни инструменти и все по-добро потребителско изживяване. Продължаваме да растем бързо в сегмента от средни до големи компании, където ARPA и NRR ясно показват, че клиентите задълбочават използването на платформата ни. В крайна сметка нашият фокус е върху устойчивото създаване на стойност, което естествено отваря различни стратегически възможности.
През следващите години основният ни приоритет ще бъде развитието на нашата платформа. Работим усилено върху въвеждането на нови функционалности и AI агенти, които да автоматизират все повече от ежедневните задачи на финансовите екипи и да направят управлението на разходите още по-лесно и интуитивно. Вярваме, че именно комбинацията от добре развити технологии и удобството от лесното използване на продукта ще ни отличи на глобалния пазар.
Паралелно с това ще продължим да разширяваме интеграциите с водещи ERP и банкови системи, така че Payhawk да бъде цялостна инфраструктура за финансова оркестрация в международни компании.
Най-голямото предизвикателство ще бъде да запазим този баланс - да растем бързо и глобално, без да губим фокус върху качеството на продукта и изживяването на клиентите. Именно това обаче винаги е била нашата сила и ще продължим да надграждаме върху нея.
Payhawk е европейска компания с глобални амбиции. Централата ни е в Лондон, екипът ни работи в 9 офиса в Европа и САЩ, а клиентите ни оперират на всички континенти. Това означава, че мислим глобално както при развитието на продукта и лицензионната инфраструктура, така и при бъдещи стратегически решения.
София остава ключов център за продуктовото развитие и софтуерното инженерство, а през 2024 г. увеличихме екипа там значително. Ще продължим да разширяваме звената за разработка, данни и изкуствен интелект. В същото време инвестираме в търговски и оперативни екипи в други ключови пазари като Лондон, Ню Йорк и Берлин, за да сме по-близо до нашите клиенти.
Исторически, САЩ предлага по-дълбоки капиталови пазари и по-голямо разбиране на мащабните софтуерни и финтех бизнеси. Европа от своя страна има силна екосистема и за нас е важна база както за таланти, така и за клиенти. Затова за момента нямаме фиксирано предпочитание - важно е първо да достигнем мащаба и устойчивостта, които ще ни дадат право на избор. Нашият фокус днес е върху изграждането на компания, която може да бъде успешна независимо дали един ден ще бъде публична в Европа или в САЩ.
Вече работим за това, изкуственият интелект да стане неизменна част от нашия продукт за финансово управление и още един канал, през който клиентите да управляват разходите си.
Специалното в нашата визия обаче е комбинацията от три различни части. От една страна имаме наши агенти с изкуствен интелект за бизнес пътувания, снабдяване, плащания и финансов контрол, които ще спестят безкрайни часове на финансовите екипи и ще им позволят да се фокусират върху стратегическите задачи, които носят растеж на бизнеса им. От друга страна, тези агенти работят върху наша собствена финансова инфраструктура с корпоративни карти и възможности за локални и глобални банкови разплащания в над 32 държави и над 120 валути. И накрая, всичко това е събрано в един лесен за използване софтуер, който позволява на компаниите да създадат свои процеси на работа, да работят спрямо фирмените си политики и да имат сигурност от най-високо корпоративно ниво.
Тази комбинация прави нашия модел уникален и дава на клиентите ни потребителско изживяване от напълно ново ниво.
След 10 години виждаме Payhawk като компания от ранга на Oracle и Salesforce, лидери в областта си и предпочитан продукт за всяка компания, която иска да оркестрира финансовите и клиентските си процеси. Всеки наш клиент ще може да прави всяко свое бизнес плащане до всяка точка на света, независимо къде се намира. До 10 години Payhawk ще е ултимативният помощник на всеки във финансовия екип - от счетоводител до CFO - като ще им предлага точни решения, базирани на данните на компанията, за това как бизнесът да се управлява и расте.
