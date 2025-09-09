Първият български "еднорог" обяви увеличение на приходите със 78%

Какви са приходит на компанията?

Българската финтех компания Payhawk обяви увеличаване със 78% на регулярните годишни приходи за 2024 г., подкрепени от нетно задържане на приходи от 173,5% благодарение на засиленото използване на платформата от клиентите, съобщават от компанията, цитирано от БТА.

Приходите на Payhawk по международните стандарти за финансови отчети (МСФО) са достигнали 45,8 млн. лв., което е повишение с 85% на годишна база и близо четири пъти повече от 11,5-те милиона лева., отчетени през 2022 година.

Средните годишни приходи на клиент са се увеличили с 21% до 50 700 лв., отразявайки устойчивото навлизане в по-високия пазарен сегмент.

През 2024 г. брутният марж като процент от нетните приходи на Payhawk е нараснал до 82%, нетните парични средства, използвани в оперативна дейност, са намалели с 34% до 43 млн. лв., като компанията е завършила годината с 214,3 млн. лв. в брой, се посочва в съобщението.

Компанията, която е първият български "еднорог", обяви също така, че си е осигурила лиценз за институция за електронни пари (EMI) във Великобритания в допълнение към разрешението на ЕС и стартиране на план за миграция на клиенти в Обединеното кралство за 2025 г., въвеждане на системи с иизкуствен интелект, които които обработват сложни работни процеси чрез разговорен интерфейс, както и разширяване на управленския екип.

