Първият български "еднорог" обяви увеличение на приходите със 78%

Първият български "еднорог" обяви увеличение на приходите със 78%

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какви са приходит на компанията?

Българската финтех компания Payhawk обяви увеличаване със 78% на регулярните годишни приходи за 2024 г., подкрепени от нетно задържане на приходи от 173,5% благодарение на засиленото използване на платформата от клиентите, съобщават от компанията, цитирано от БТА. 

Какви са приходит на компанията?

Приходите на Payhawk по международните стандарти за финансови отчети (МСФО) са достигнали 45,8 млн. лв., което е повишение с 85% на годишна база и близо четири пъти повече от 11,5-те милиона лева., отчетени през 2022 година.

Средните годишни приходи на клиент са се увеличили с 21% до 50 700 лв., отразявайки устойчивото навлизане в по-високия пазарен сегмент.

5-те най-бързо развиващи се компании, които могат да се превърнат в еднорози

През 2024 г. брутният марж като процент от нетните приходи на Payhawk е нараснал до 82%, нетните парични средства, използвани в оперативна дейност, са намалели с 34% до 43 млн. лв., като компанията е завършила годината с 214,3 млн. лв. в брой, се посочва в съобщението. 

Компанията, която е първият български "еднорог", обяви също така, че си е осигурила лиценз за институция за електронни пари (EMI) във Великобритания в допълнение към разрешението на ЕС и стартиране на план за миграция на клиенти в Обединеното кралство за 2025 г., въвеждане на системи с иизкуствен интелект, които които обработват сложни работни процеси чрез разговорен интерфейс, както и разширяване на управленския екип. 

