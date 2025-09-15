Българска компания може да дебютира на Уолстрийт

Кои други компании попадат в списъка?

След шведската група за плащания Klarna, при първично публично предлагане на стойност 17 милиарда долара инвеститорите обмислят кое голямо финтех име ще бъде следващото, което ще стане публично. Според CNBC това може да бъде българскат компания Payhawk.

Платформата за управление на разходите беше оценена на 1 милиард долара през 2022 г. и отбеляза скок на приходите с 85% на годишна база през 2024 г. до 23,4 милиона евро (27,4 милиона долара).

„Определено виждаме как се отваря прозорецът за първично публично предлагане“, каза главният изпълнителен директор и съосновател на Payhawk Христо Борисов в интервю за CNBC по-рано този месец.

„Ако погледнете по-голямата част от първичните публични предлагания (IPO), по-голямата част от тези IPO-та са компании с годишен повтарящ се приход от 400 до 500 милиона долара над 400 милиона долара“, каза Борисов. „Това е нашата цел.“

Кои други компании са в списъка?

Stripe

Фирмата за дигитални плащания Stripe от години се смята за претендент за първично публично предлагане (IPO). Stripe остава частна компания през 15-те години от основаването си, а основателите и братята ѝ Джон и Патрик Колисън дълго време устояват на натиска да направят бизнеса публичен.

Това обаче не означава, че Stripe не е обмисляла листване на фондовия пазар. През 2023 г. семейство Колисън са казали на служителите си, че Stripe ще реши или да стане публична компания, или да позволи на служителите да продават акции чрез вторично предлагане в рамките на следващата година.

Revolut

Revolut е широко разглеждана като потенциален кандидат за бъдещо първично публично предлагане на финтех компании. Миналата седмица дигиталният банков еднорог заяви пред CNBC, че наскоро е дал възможност на служителите си да продават акции на вторичния пазар на колосалната оценка от 75 милиарда долара, което го поставя над някои големи британски банки по пазарна стойност.

„Като част от ангажимента ни към служителите, ние редовно им предоставяме възможности да получат ликвидност“, каза говорител на Revolut пред CNBC по това време. „В момента е в ход вторична продажба на акции на служители и няма да коментираме повече, докато не приключи.“

Monzo

След като наскоро достигна оценка от 5,9 милиарда долара при вторична продажба на акции, британската дигитална банка Monzo е друг претендент за публичните пазари.

По-рано тази година се появи репортаж от Sky News , според който Монцо е свързал усилията си с банкери за работа по първично публично предлагане (IPO), което може да се проведе още през първата половина на 2026 г.

