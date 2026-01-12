Курсът на долара за 12 януари 2025 г.

Единната европейска валута се разменя за 1,1634 долара, или с 0,15 на сто под нивото си от петък. В петък Европейската централа банка определи референтен курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1642 долара спрямо 1,1675 долара в четвъртък, предава БТА.

Американският долар регистрира най-значителния си спад за последните три седмици в понеделник, след като американски прокурори започнаха наказателно разследване срещу президента на Управлението за федерален резерв Джером Пауъл, което изостри напрежението между централната банка и администрацията на президента Доналд Тръмп.

Доларовият индекс, който измерва представянето на американската валута спрямо кошница от шест основни валути, се понижи с 0,2 на сто до 99,011 пункта, като по този начин прекъсна петдневната си серия от ръстове. В същото време цената на златото се изкачи до нов исторически връх от 4600,33 долара за тройунция, след като медиите съобщиха за разследването.

