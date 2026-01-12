BGN → EUR
БГ Бизнес Курсът на долара за 12 януари 2025 г.

Курсът на долара за 12 януари 2025 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Единната европейска валута се разменя за 1,1634 долара, или с 0,15 на сто под нивото си от петък. В петък Европейската централа банка определи референтен курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1642 долара спрямо 1,1675 долара в четвъртък, предава БТА.

Американският долар регистрира най-значителния си спад за последните три седмици в понеделник, след като американски прокурори започнаха наказателно разследване срещу президента на Управлението за федерален резерв Джером Пауъл, което изостри напрежението между централната банка и администрацията на президента Доналд Тръмп.

Доларовият индекс, който измерва представянето на американската валута спрямо кошница от шест основни валути, се понижи с 0,2 на сто до 99,011 пункта, като по този начин прекъсна петдневната си серия от ръстове. В същото време цената на златото се изкачи до нов исторически връх от 4600,33 долара за тройунция, след като медиите съобщиха за разследването. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

