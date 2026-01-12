BGN → EUR
Квотите за наемане на чужденци у нас се увеличават с 5%

Квотите за наемане на чужденци у нас се увеличават с 5%

bTV Бизнес екип

Предлага се създаването на специален режим за наемане на работници в обекти и дейности от национално значение

Квотите за наемане на работници от трети държави се увеличават с 5%, предвижда проект за изменения в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, публикуван за обществено обсъждане. Според предложенията общият брой на чужденците, наети от български работодатели, няма да може да надхвърля 25% от средносписъчната численост на персонала във фирмата, а за малките и средните предприятия прагът се определя на 40% . До момента действащите ограничения бяха съответно 20 и 35 на сто, предава БНР. 



Основната цел на законопроекта е да се улесни достъпът на граждани на трети страни до българския пазар на труда в отговор на нарастващите нужди на работодателите у нас от работна ръка. С проекта се въвежда забрана работодателите да наемат граждани на трети държави, които пребивават незаконно на територията на страната. Предвижда се и възможност за налагане на санкции на български работодатели, които нарушават тази забрана и приемат на работа такива лица.

Предлага се още създаването на специален режим за наемане на работници в обекти и дейности от национално значение. Те ще бъдат определяни с постановление на Министерския съвет за всеки конкретен случай, по предложение на съответния ресорен министър. Главният експерт Пазар на труда“ в КНСБ Атанаска Тодорова коментира предвиденото в проекта увеличение на процентните съотношения, известни като квоти“, при наемането на граждани на трети държави.

Повечето основни храни поскъпват на борсите у нас - ето с колко

По думите ѝ вариантът, който в момента е предложен, не е бил обсъждан и гласуван нито в Националния съвет за трудова миграция и трудова мобилност, нито е бил представян на социалните партньори за предварително запознаване. Тя подчерта, че липсва достатъчна обосновка за необходимостта от подобно увеличение, но въпреки това е нужно да се търси съгласуване по отношение на тези проценти.

