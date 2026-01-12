Курсът на еврото за 12 януари 2026 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Еврото се търгува за 1.95583 лева.
Курсът на еврото поскъпва леко спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, сочат данни на германски финансови сайтове, предава БТА.
Единната европейска валута се разменя за 1,1634 долара, или с 0,15 на сто под нивото си от петък. В петък Европейската централа банка определи референтен курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1642 долара спрямо 1,1675 долара в четвъртък.
