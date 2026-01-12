BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.1642 BGN
БГ Бизнес Курсът на еврото за 12 януари 2026 г.

Курсът на еврото за 12 януари 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Еврото се търгува за 1.95583 лева. 

Курсът на еврото поскъпва леко спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, сочат данни на германски финансови сайтове, предава БТА.

Единната европейска валута се разменя за 1,1634 долара, или с 0,15 на сто под нивото си от петък. В петък Европейската централа банка определи референтен курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1642 долара спрямо 1,1675 долара в четвъртък. 

