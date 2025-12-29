Звезда от любим детски сериал става новият Илон Мъск

Компанията вече е привлякла над 6 млн. долара първоначално финансиране

Бриджит Мендлър е актрисата, с която по-голямата част от поколението Z са израснали. За цяло едно поколение тя беше „момичето от Disney“ – умна, чаровна и винаги с китара в ръка. Днес обаче същата тази Бриджит е главен изпълнителен директор и съосновател на космически стартъп, който цели да революционизира начина, по който Земята комуникира с Космоса.

Пътят ѝ от детска звезда до технологичен предприемач е всичко друго, но не и обикновен. Той е доказателство, че преоткриването не е провал, а сила.

От Disney Channel до любимка на цяло поколение

Кариерата на Мендлър започва в началото на 2000-те, когато се появява в сериала „Магьосниците от Уейвърли Плейс“, но ролята, с която повечето от нас я свързват, е тази на Теди Дънкан в „Късмет, Чарли“. В продължение на четири сезона тя беше „по-голямата сестра“, която сякаш водеше видео дневник за всички нас. Тя често е наричана първият „влогър“, когото мнозина гледаха още преди YouTube да стане това, което е днес.

Паралелно с това Мендлър участва и в култовия филм „Lemonade Mouth“, чийто саундтрак се превърна в емблема на 2010-те. Песни като „Determinate“ и „Somebody“ се изкачиха в класациите и дадоха тласък на музикалната ѝ кариера.

Музика, успех и… рязък завой

През 2011 г. Бриджит подписва с Hollywood Records и издава дебютния си албум „Hello My Name Is…“. Сингълът „Ready or Not“ се превръща в хит, а албумът достига 30-о място в Billboard 200 – сериозно постижение за звезда на Disney.

Въпреки успеха, Мендлър постепенно започва да се отдръпва от светлините на прожекторите. През 2016 г. тя издава EP-то „Nemesis“, което е далеч по-зряло и различно като звучене, но без голям медиен шум. Малко след това взема решение, което изненадва феновете ѝ. Тя оставя музиката и актьорството на заден план, за да се посвети на образованието си.

От Холивуд към MIT и Харвард

Същата година Мендлър завършва бакалавърска степен по антропология в Университета на Южна Калифорния. Няколко години по-късно тя става докторант в MIT Media Lab, където се занимава с технологии за приобщаващо управление и гражданско участие.

През 2019 г. се омъжва за дългогодишния си партньор Грифин Клевърли, а след това записва и Юридическия факултет на Харвард. Междувременно става майка – тя осиновява момче, за което открито говори в социалните мрежи. По-рано тази година Мендлър официално завършва обучението си в Харвард и отново попада в заглавията на големите медии.

Космосът – новата сцена

И ако всичко това не звучи достатъчно впечатляващо, идва следващата глава. През 2024 г. Бриджит Мендлър обявява, че е главен изпълнителен директор и съосновател на Northwood Space – компания, базирана в Калифорния, която има за цел да изгради „магистрала за данни между Земята и Космоса“.

По време на пандемията, докато „всички правеха квас“, както самата тя казва, Мендлър и екипът ѝ сглобявали антени от части от Home Depot и успешно получавали данни от спътници на NOAA. Днес Northwood разработва наземни станции, които могат значително да подобрят комуникацията със сателити, което е ключова инфраструктура за бъдещето на космическата индустрия.

Компанията вече е привлякла над 6 милиона долара първоначално финансиране от водещи фондове, а част от екипа ѝ идва от компании като SpaceX и Northrop Grumman.

Повече от „бивша Disney звезда“

Наричат я „истинска Барби“ и дори „новия Илон Мъск“, но историята на Бриджит Мендлър е много повече от гръмки сравнения. Тя е пример за това, че успехът не следва права линия. Понякога той минава през пауза, завой и пълно преосмисляне на себе си.

Докато феновете все още се надяват на нова музика, Мендлър вече пише съвсем друга история – тази на човек, който не се страхува да смени сцената, когато целта е по-голяма.

