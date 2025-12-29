Звезда от любим детски сериал става новият Илон Мъск

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Средната лихва по жилищните кредити у нас остава под 2,50%
През ноември се наблюдава поевтиняване на новите потребителски кредити
Компанията вече е привлякла над 6 млн. долара първоначално финансиране
Бриджит Мендлър е актрисата, с която по-голямата част от поколението Z са израснали. За цяло едно поколение тя беше „момичето от Disney“ – умна, чаровна и винаги с китара в ръка. Днес обаче същата тази Бриджит е главен изпълнителен директор и съосновател на космически стартъп, който цели да революционизира начина, по който Земята комуникира с Космоса.
Пътят ѝ от детска звезда до технологичен предприемач е всичко друго, но не и обикновен. Той е доказателство, че преоткриването не е провал, а сила.
Кариерата на Мендлър започва в началото на 2000-те, когато се появява в сериала „Магьосниците от Уейвърли Плейс“, но ролята, с която повечето от нас я свързват, е тази на Теди Дънкан в „Късмет, Чарли“. В продължение на четири сезона тя беше „по-голямата сестра“, която сякаш водеше видео дневник за всички нас. Тя често е наричана първият „влогър“, когото мнозина гледаха още преди YouTube да стане това, което е днес.
Паралелно с това Мендлър участва и в култовия филм „Lemonade Mouth“, чийто саундтрак се превърна в емблема на 2010-те. Песни като „Determinate“ и „Somebody“ се изкачиха в класациите и дадоха тласък на музикалната ѝ кариера.
През 2011 г. Бриджит подписва с Hollywood Records и издава дебютния си албум „Hello My Name Is…“. Сингълът „Ready or Not“ се превръща в хит, а албумът достига 30-о място в Billboard 200 – сериозно постижение за звезда на Disney.
Въпреки успеха, Мендлър постепенно започва да се отдръпва от светлините на прожекторите. През 2016 г. тя издава EP-то „Nemesis“, което е далеч по-зряло и различно като звучене, но без голям медиен шум. Малко след това взема решение, което изненадва феновете ѝ. Тя оставя музиката и актьорството на заден план, за да се посвети на образованието си.
Същата година Мендлър завършва бакалавърска степен по антропология в Университета на Южна Калифорния. Няколко години по-късно тя става докторант в MIT Media Lab, където се занимава с технологии за приобщаващо управление и гражданско участие.
През 2019 г. се омъжва за дългогодишния си партньор Грифин Клевърли, а след това записва и Юридическия факултет на Харвард. Междувременно става майка – тя осиновява момче, за което открито говори в социалните мрежи. По-рано тази година Мендлър официално завършва обучението си в Харвард и отново попада в заглавията на големите медии.
И ако всичко това не звучи достатъчно впечатляващо, идва следващата глава. През 2024 г. Бриджит Мендлър обявява, че е главен изпълнителен директор и съосновател на Northwood Space – компания, базирана в Калифорния, която има за цел да изгради „магистрала за данни между Земята и Космоса“.
По време на пандемията, докато „всички правеха квас“, както самата тя казва, Мендлър и екипът ѝ сглобявали антени от части от Home Depot и успешно получавали данни от спътници на NOAA. Днес Northwood разработва наземни станции, които могат значително да подобрят комуникацията със сателити, което е ключова инфраструктура за бъдещето на космическата индустрия.
Компанията вече е привлякла над 6 милиона долара първоначално финансиране от водещи фондове, а част от екипа ѝ идва от компании като SpaceX и Northrop Grumman.
Наричат я „истинска Барби“ и дори „новия Илон Мъск“, но историята на Бриджит Мендлър е много повече от гръмки сравнения. Тя е пример за това, че успехът не следва права линия. Понякога той минава през пауза, завой и пълно преосмисляне на себе си.
Докато феновете все още се надяват на нова музика, Мендлър вече пише съвсем друга история – тази на човек, който не се страхува да смени сцената, когато целта е по-голяма.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
През ноември се наблюдава поевтиняване на новите потребителски кредити
България трябва да поддържа ниско ниво на задлъжнялост, за да не се налага вдигане на данъци
Изкуственият интелект ще „замени много, много работни места“