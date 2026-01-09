Преговарят за създаването на най-голямата минна компания в света

Минният сектор традиционно е арена на мащабни преговори за придобивания

В ход са преговори за създаването на най-голямата минна компания в света, след като Rio Tinto потвърди, че води разговори за придобиване на конкурента си Glencore.

Двете компании съобщиха в отделни изявления, че обсъждат възможна комбинация на част или на целия си бизнес. Сред разглежданите варианти е и сливане чрез размяна на акции. Ако сделката бъде реализирана, новата компания би имала комбинирана пазарна стойност над 200 млрд. долара (около 152 млрд. паунда).

От Glencore посочиха пред акционерите си, че потвърждават появилите се медийни спекулации и че разговорите с Rio Tinto са на предварителен етап. По настоящи очаквания евентуалната сделка би се осъществила чрез придобиване на Glencore от Rio Tinto по схема, подлежаща на съдебно одобрение.

От своя страна Rio Tinto заяви, че двете компании „водят предварителни разговори за възможна комбинация“, като при евентуално споразумение именно тя ще бъде купувачът.

И двете компании притежават значителни активи в добива на мед – суровина, чиито цени достигат рекордни нива на фона на нарастващото търсене, свързано с електрификацията и енергийния преход. Потенциалното обединение би могло да създаде сериозен конкурент на настоящия най-голям минен концерн в света – BHP Group.

Rio Tinto и Glencore имат история на неосъществени опити за обединение. През 2014 г. Rio Tinto отхвърли предложение за сливане, отправено тогава от Glencore.

Минният сектор традиционно е арена на мащабни преговори за придобивания, много от които не достигат до финал. Наскоро BHP Group не успя в опитите си да придобие Anglo American, която от своя страна обяви планове за придобиване на Teck Resources.

На този етап няма гаранция, че разговорите между Rio Tinto и Glencore ще доведат до окончателно споразумение, като и двете страни подчертават, че преговорите са в ранен стадий.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN