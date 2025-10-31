Той се проваля 5126 пъти преди да създаде най-добрата прахосмукачка

Днес той има приблизително състояние от 4,6 милиарда долара

Не можете да потърсите думата „прахосмукачка“ в Google, без да видите името Dyson. А към днешна дата няма жена, която да не иска да притежана сешоар на тази марка. Но знаете ли, че не създателя им е отнело близо 5126 пъти преди да успее?

Прохосмокачките на Dyson

От въвеждането им на пазара в началото на 90-те години, устройствата на компанията са станали известни като първокласни продукти за изсмукване на прах от килима ви. Независимо дали става въпрос за иновативната им технология без торба, ярко оцветената пластмаса или онези реклами, в които успокояващ британски глас говори с приглушени тонове, докато не се съгласите с почти всичко, което казва, прахосмукачките Dyson са придобили един вид рядка повсеместност, почитана по начина, по който баба ви е говорила за своята прахосмукачка, ако нейната прахосмукачка е била Tesla.

Днес основателят и съименник на компанията, сър Джеймс Дайсън, има приблизително нетно състояние от 4,6 милиарда долара. Не е лоша сделка за някой, който преди 20 години е бил просто човек с революционна идея за по-добра прахосмукачка, която не би могъл да продаде на производител, дори да се опита. И повярвайте му, той се е опитал.

Ранен дизайн на циклон на Дайсън

Пътешествието на Дайсън до върха започва през 1978 г., когато решава, че трябва да има начин да се създаде по-добро устройство от популярните прахосмукачки по онова време.

„Създадох Дайсън с една идея: прахосмукачка без торба, която не губи всмукателна мощност. Изглеждаше толкова просто - прахосмукачките с торба започват да губят всмукателна мощност веднага щом се напълнят с прах“, казва той пред The New York Times. „Затова изобретих прахосмукачка, която не разчита на торби, а циклонната технология означава, че прахосмукачката няма да губи всмукателна мощност.“ Звучи ли ви познато?

Идеята му хрумнала, след като видял местна дъскорезница , която използвала 9-метрова конична центрофуга, която отделяла прах от въздуха. Дайсън смятал, че същата технология може да бъде смалена и вградена в прахосмукачка, като по този начин се елиминира нуждата от торба и се гарантира, че устройството няма да загуби всмукателна мощност и да стане по-малко полезно с течение на времето.

По-лесно е да се каже, отколкото да се направи, разбира се. Дайсън ще прекара следващите 15 години в усъвършенстване на дизайна си, процес, който доведе до 5127 различни прототипа. Тези години бяха трудни за начинаещия изобретател и семейството му. „До 2627 г. аз и съпругата ми наистина брояхме стотинките си“, пише Дайсън през 2011 г. „До 3727 г. съпругата ми даваше уроци по рисуване за малко допълнителни пари.“

Първата идея

„Тя беше прекрасна. Но повечето други хора си мислеха, че съм луд“, казва той пред Inc. Въпреки това, Дайсън знаеше, че има нещо потенциално страхотно в ръцете си и продължи напред. „Не се случи за една нощ, но след години на тестване, настройване, блъскане с юмруци и след повече от 5000 прототипа, то беше готово“, каза той. „Или почти готово. Все още трябваше да го произведа и да го продам.“

Розовият G-Force, проектиран от Джеймс Дайсън, е директен предшественик на марката Dyson и е популярен в Япония.

Компаниите, които го отхвърлиха, бяха прави за едно нещо - идеята е добра. Въпреки неспособността му да продаде идеята на голям производител и опита му да я лицензира с компания от Съединените щати, който той нарече „ катастрофа “, в средата на 80-те години Дайсън успя да произвежда и продава прахосмукачката си с помощта на малка лицензионна компания, наречена Apex Limited. „G-Force“ беше изработена от яркорозова пластмаса, продаваше се за 2000 долара и се предлагаше само в Япония. Скъпото устройство (което също можеше да се преобразува и в настолно, за да спести място) се превърна в нещо като символ на статус и спечели Международния панаир на дизайна в Япония през 1991 г. Продажбите там помогнаха на Дайсън да се самоопредели и да основе компанията Dyson през 1993 г. „Най-накрая разбрах, че ако искам технологията да е на пазара, ще трябва да го направя сам“, каза той пред New York.

Историята на Дайсън

Останалото е история на прахосмукачките. През същата година Дайсън открива собствен магазин в Котсуолдс, Англия, и развива бизнес, който бързо се превръща в известно име в Обединеното кралство, а по-късно и по света. И не само за прахосмукачки. Ако някога сте прокарвали ръце между онези луксозни сешоари за ръце в баня в киносалон, значи сте използвали продукт на Dyson. (Този, който кара кожата ви да се накъдри, сякаш стоите зад реактивен двигател, а не куцата „натиснете бутон и дръжте ръцете си под тъжна струя горещ въздух“.) По-късно компанията пуска на пазара прахосмукачка, проектирана около формата на топка, за да се улесни маневрирането. Проект за пералня е спрян през 2012 г. , след като компанията губи твърде много пари от него, а тази година Дайсън се впуска в света на красотата със свръхзвуков сешоар за коса за 400 долара, в нюанс, напомнящ за оригиналната японска прахосмукачка на компанията.

Днес Дайсън казва, че все още приема риска и потенциала за провал като част от процеса, особено когато става въпрос за неговите служители. „Нищо не може да се сравни с тръпката от изобретателността. Да позволиш на хората да излязат и да изпробват идеите си, да ги ангажираш напълно и да разгърнеш ново мислене“, казва той. „Те не са обвързани с никаква методология – всъщност, колкото по-странно и по-рисковано е, толкова по-добре.“

Що се отнася до компаниите, които го отказаха преди десетилетия, казано с директни думи на прахосмукачките, е ужасно. През 2002 г. Hoover беше принудена да плати на Dyson над 4,2 милиона долара след дългогодишно дело за нарушаване на патент. Съдът установи, че прахосмукачките Triple Vortex на Hoover са очевиден опит за копиране на дизайна на Dyson - същата циклонна технология, която той предложи на Hoover десетилетие по-рано.

