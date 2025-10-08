Най-младият български милиардер гради бъдещето на глобалните финанси

Как Влад Тенев промени Уолстрийт?

Преди Robinhood инвестирането беше привилегия. Днес милиони млади хора търгуват акции и криптовалути без комисионни – благодарение на двама приятели от Станфорд, които решават, че финансовата система може да бъде по-честна.

Това е историята на Влад Тенев – българинът, който промени начина, по който светът инвестира.

От София до Станфорд

Снимка: Getty Images

Влад Тенев е роден през 1986 г. в семейство на български математици. Когато е на пет, родителите му се местят в САЩ. Израства в покрайнините на Вашингтон и още като тийнейджър проявява изключителен талант по математика и физика.

След това следва в Станфорд, където среща Байджу Бхат – индиец по произход, с когото споделят еднакво любопитство към технологиите и финансите. Двамата бързо стават приятели, а след завършването си започват работа във финансови институции – само за да открият, че Уолстрийт е свят, в който малките инвеститори нямат шанс.

Идеята, родена от криза

Снимка: Getty Images

През 2008 г. финансовата криза разтърсва САЩ. Банки рухват, а дребните инвеститори губят спестяванията си.

„Видяхме как цялата система се разклаща, но най-силно пострадаха хората без достъп до информация и възможности,“ спомня си по-късно Тенев пред Forbes.

Двамата приятели започват да експериментират с алгоритми за търговия и системи за управление на риска. Работят в малък офис в Ню Йорк, но идеята, която ще промени живота им, се ражда няколко години по-късно – през 2012 г.

„Защо инвестирането не е безплатно?“

Влад и Байджу осъзнават, че по онова време всяка сделка на борсата струва между 7 и 10 долара комисионна. За повечето млади хора това е бариера.

„Защо търговията с акции не може да бъде безплатна – като имейла?“ пита Тенев.

Така се ражда Robinhood – име, вдъхновено от легендата за разбойника, който отнема от богатите, за да даде на бедните. Идеята е проста, но революционна: инвестиции без такси, достъпни за всички.

Първите стъпки и първият скептицизъм

Снимка: Getty Images

През 2013 г. двамата основават компанията в Пало Алто, Калифорния. Трудностите започват веднага. Инвеститорите не вярват, че бизнес без такси може да бъде печеливш.

„Първите 75 инвеститори ни отказаха,“ признава Тенев. „Хората казваха, че никой няма да повери парите си на двама 27-годишни без опит на Уолстрийт.“

Но идеята започва да набира подкрепа сред млади техноентусиасти и предприемачи от Силициевата долина. Сред ранните инвеститори са актьорът Джаред Лето и рапърът Снуп Дог.

Стартиране и експлозия

Приложението Robinhood стартира официално през 2015 г. Резултатът е феноменален – над 1 милион чакащи потребители още преди пускането.

Интерфейсът е изчистен, без сложни графики, без жаргон – създаден така, че всеки да може да купи акция с едно докосване. Младите поколения мигновено го приемат. До 2018 г. платформата вече има 4 милиона потребители, а традиционните брокери усещат натиска.

Как Robinhood промени Уолстрийт?

Снимка: Getty Images

През 2019 г. Charles Schwab, TD Ameritrade и Fidelity премахват своите комисионни – пряка последица от модела на Robinhood.

Това е моментът, в който Тенев осъзнава, че компанията му е променила правилата на играта.

Robinhood не просто направи търговията достъпна. Тя превърна инвестирането в част от ежедневието – нещо, което можеш да направиш от телефона си, докато пиеш кафе.

Изкуственият интелект

Освен Robinhood, Тенев съосновава Harmonic AI – стартъп за „математически суперинтелект“, който цели да елиминира грешките в моделирането на данни. Компанията вече е оценена на 875 млн. долара.

Тенев вярва, че AI ще направи възможно всеки инвеститор да има „семеен офис в джоба си“ – личен финансов съветник, задвижван от изкуствен интелект.

От Силициевата долина до света

Влад Тенев, българинът, който промени начина, по който милиони хора инвестират, сега иска не просто да демократизира достъпа до пазарите – той иска да препише правилата на глобалните финанси.

„Все още е само началото“, казва той с усмивка. „Но този път целта е не просто да направим търговията достъпна – а да направим самата финансова система по-умна, по-бърза и по-честна.“

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN