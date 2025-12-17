Дума на деня: Търговски риск

Какво означава "търговски риск"?

Търговският риск представлява вероятността от финансови загуби, произтичащи от търговска дейност, най-често свързана с покупко-продажба на стоки и услуги. Той възниква, когато една от страните по сделката не изпълни договорните си задължения, например при забавяне или неплащане, отказ от доставка, несъответствие в качеството или количеството на стоката, както и при внезапно прекратяване на търговските отношения.

Този вид риск е тясно обвързан с пазарната среда и поведението на контрагентите. Фактори като колебания в търсенето и предлагането, промени в цените, нестабилност на доставчици и клиенти, както и конкуренцията на пазара могат значително да увеличат търговския риск. Допълнително влияние оказват икономически условия като инфлация, рецесия и валутни колебания, които пряко засягат рентабилността на търговските операции.

Управлението на търговския риск включва прилагане на превантивни мерки като внимателен подбор на партньори, договаряне на ясни условия за плащане и доставка, използване на застраховки и диверсификация на пазарите. Чрез ефективно управление на този риск предприятията могат да ограничат потенциалните загуби и да осигурят по-стабилно и предвидимо развитие на своята търговска дейност.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN