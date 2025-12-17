Цените на петрола са на най-ниски нива от 2021 г.

Причината е оптимизмът относно евентуално мирно споразумение между Русия и Украйна

Водещите петролни фючърси поевтиняват с над 2% към най-ниски ценови нива от първите месеци на 2021 г. на фона на подновен оптимизъм относно евентуално мирно споразумение между Русия и Украйна и оставащите в сила опасения за свръхпредлагане на важната енергийна суровина.



Към 16.30 часа българско време фючърсите на петрол Брент се понижават с 2,23% към 59,22 долара за барел, а тези на американския лек суров петрол - с 2,27% към 55,52 долара за барел, търгувайки се в най-ниски нива от края на януари/началото на февруари 2021 г.

В понеделник САЩ сигнализираха, че споразумение между Русия и Украйна може да е по-близо от всякога, като Вашингтон се съгласи да предостави гаранции за сигурност на Киев, въпреки че териториалните въпроси остават нерешени, съобщава БНР. Всяка една евентуална сделка би могла да проправи пътя за отмяна на американските санкции върху руския петрол, потенциално наводнявайки пазара с още барели с петрол.



Петролът е на път да отбележи годишна ценова загуба, като се очаква предлагането на петрол да надвишава търсенето не само през тази година, но и през 2026 г., тъй като производителите от ОПЕК + възстановиха през последните месеци голяма част от намаленото си от години производство, като производителите извън ОПЕК, особено в Северна и Южна Америка, също увеличават производството.



В допълнение към "мечите" настроения за намаляващи цени, слабите данни за китайската икономика, публикувани в понеделник, породиха опасения относно забавянето на търсенето на енергия от най-големия вносител на суров петрол в света.



Всички тези фактори компенсират опасенията относно потенциални прекъсвания на доставките, произтичащи от нарастващото напрежение между САЩ и Венецуела.

