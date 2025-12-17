Експерт разкрива: „Тези девет коли се чупят най-малко“

От деветте модела в списъка, цели шест принадлежат на японски производители

Данните показват, че по-старите модели, които са по-лесни за поддръжка и ремонт, имат предимство пред новите автомобили, които са претъпкани с технологии, увеличаващи риска от повреди, пише N1.

Експертът Валерий Антуфьев, ръководител на отдела за оценка на превозни средства в Alfa Leasing Group, състави списък с автомобили, известни с дълготрайността си, доминиран от японски модели. Списъкът обаче включва и някои изненади от Европа, с превозни средства, които са спечелили доверието на шофьорите благодарение на своята надеждност и опростен дизайн.

Надеждността на превозните средства е от решаващо значение за всеки шофьор, особено за тези, които купуват употребявани превозни средства. Този списък не само помага на потенциалните купувачи да вземат информирано решение, но и показва, че по-простите дизайни могат да имат предимство пред съвременните, технологично напреднали модели. Дълголетието на тези автомобили означава по-ниски разходи за поддръжка и по-малко стрес за техните собственици, което ги прави отличен избор за всеки, който търси надежден и дълготраен употребяван автомобил.

От деветте модела в списъка, цели шест принадлежат на японски производители. Toyota, известна с издръжливостта на своите автомобили, е начело с моделите RAV4 и Land Cruiser Prado, които използват двигателя 3ZR-FAE. Има още Honda CR-V и Accord с двигател R20A, и Mitsubishi Lancer и Outlander с двигател 4B11. Тези модели са си спечелили репутация за своята издръжливост, качество и дълготрайност, а много собственици свидетелстват за способността им да изминават повече от 400 000 километра без сериозни проблеми, пише Večernji list .

Снимка: Getty Images/iStock

В списъка обаче има и изненади от Европа. Renault и Dacia, производители, които не се свързват директно с дълготрайността, предлагат модели като Megane, Logan и Sander, всички с двигател K4M 16V. Този 1,6-литров двигател е известен с опростената си конструкция и ниските разходи за поддръжка. Експертите препоръчват редовна смяна на зъбния ремък на всеки 60 000 километра, което позволява дългосрочна и надеждна работа. Антуфьев заяви, че тези автомобили са доказателство, че по-простият дизайн и качествената изработка могат да надминат съвременните технологии по отношение на дълготрайността. „Ако се поддържат правилно, те могат да изминат повече от 400 000 километра без сериозни повреди“, посочи той.

Данните показват, че сложността на съвременните превозни средства често не е благоприятна за дълготрайност. По-старите модели, които са по-лесни за поддръжка и ремонт, имат предимство пред новите автомобили, които са претъпкани с технологии, увеличаващи риска от повреди. Експертите са съгласни, че тези модели, с по-простата си конструкция, са безопасен избор за всеки, който търси надежден и дълготраен употребяван автомобил.

