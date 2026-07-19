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Свят Глобален срив прекъсна работата на ChatGPT, OpenAI възстановява услугата

Глобален срив прекъсна работата на ChatGPT, OpenAI възстановява услугата

Свят

bTV Бизнес екип

Сигналите за проблем са започнали рязко да нарастват около 17:35 ч. българско време

Потребители по света съобщиха за проблеми с достъпа до „ЧатДжиПиТи“ (ChatGPT) на компанията „ОупънЕй Ай“ (OpenAI), след като в неделя следобед беше регистриран глобален срив в услугата, сочат данни на компанията и платформата „Даундетектор“ (Downdetector).

Затрудненията засягат както текстовите, така и гласовите разговори с чатбота, както и режима Work Mode. По данни на „Даундетектор“ сигналите за прекъсвания са започнали рязко да нарастват около 17:35 ч. българско време.

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Първоначално от „ОупънЕй Ай“ съобщиха на страницата за състоянието на услугите си, че разследват причината за повишения брой грешки, които възпрепятстват зареждането и продължаването на разговори в „ЧатДжиПиТи“. Малко по-късно компанията обяви, че е установила причината за проблема, засягащ разговорите в „ЧатДжиПиТи“, гласовия режим и работния режим, и е започнала да прилага мерки за отстраняването му. В последното си съобщение „ОупънЕй Ай“ посочи, че мерките вече са приложени и компанията следи възстановяването на услугата.

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По-рано през деня временни проблеми с достъпа имаше и при уеб версиите на социалните мрежи „Фейсбук“ (Facebook) и „Инстаграм“ (Instagram), като затрудненията продължиха около час. 

Последният сериозен срив на „ЧатДжиПиТи“ беше през април тази година, когато услугата беше недостъпна и за потебителите от България, припомни БТА. 

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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