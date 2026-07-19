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БГ Бизнес Български ученици спечелиха четири медала от Международна олимпиада по биология

Български ученици спечелиха четири медала от Международна олимпиада по биология

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

В олимпиадата участваха 312 ученици от 82 държави

Български ученици спечелиха четири медала от 37-ата Международна олимпиада по биология, която се състоя от 12 до 19 юли във Вилнюс, Литва, съобщиха от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Българският национален отбор завоюва два сребърни и два бронзови медала, като и четиримата състезатели се завръщат с отличия от най-престижното международно състезание по биология за ученици.

Българските медалисти са от 11. и 12. класове от Софийската математическа гимназия, Национална природо-математическа гимназия и 91-ва Немска езикова гимназия - София.

Ръководители на националния отбор са проф. д-р Албена Йорданова от Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Илияна Саздова от Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и докторант Теодор Трифонов.

В олимпиадата участваха 312 ученици от 82 държави, които премериха знанията и уменията си в два кръга - практически лабораторен изпит и теоретичен изпит, обхващащ всички основни области на съвременната биология.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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