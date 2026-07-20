Испания спечели Световното! Ето каква сума ще получи шампионът

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Дума на деня: Преструктуриране
Какво е "преструктуриране"?
Всички тимове получат финансови премии според представянето си
Испания е новият световен шампион! „Ла Фурия Роха“ победи Аржентина с 1:0 след продължения във финала на Мондиал 2026 в Ню Джърси и заслужено се изкачи на световния връх. Герой за испанците стана Феран Торес, който реализира победното попадение в 106-ата минута. Малко преди края Торес прати топката във вратата за втори път, но голът беше отменен заради засада. Така Испания стигна до втората световна титла в историята си след триумфалния успех през 2010 година.
Спечелването на Световното първенство е най-голямото постижение във футбола и означава място в историята на спорта. През 2026 г. обаче успехът на най-престижния футболен турнир няма да донесе само слава и признание, а и рекордна финансова награда за най-добрите отбори.
Мондиалът в САЩ, Канада и Мексико беше най-мащабният в историята на турнира, като за първи път ще участват 48 национални отбора. Всички тимове получат финансови премии според представянето си, а общият награден фонд ще достигне рекордните 727 млн. долара – с 50% повече спрямо Световното първенство в Катар през 2022 г., съобщава NBC New York.
Шампионът на света през 2026 г. ще получи 50 млн. долара – с 8 млн. повече от наградата, която Аржентина взе след триумфа си на Мондиал 2022. Финансови бонуси обаче ще има за всички участници, включително и за отборите, които отпаднат още в груповата фаза.
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Какво е "преструктуриране"?
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