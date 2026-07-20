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Свят Испания спечели Световното! Ето каква сума ще получи шампионът

Испания спечели Световното! Ето каква сума ще получи шампионът

Свят

bTV Бизнес екип

Всички тимове получат финансови премии според представянето си

Испания е новият световен шампион! „Ла Фурия Роха“ победи Аржентина с 1:0 след продължения във финала на Мондиал 2026 в Ню Джърси и заслужено се изкачи на световния връх. Герой за испанците стана Феран Торес, който реализира победното попадение в 106-ата минута. Малко преди края Торес прати топката във вратата за втори път, но голът беше отменен заради засада. Така Испания стигна до втората световна титла в историята си след триумфалния успех през 2010 година.

Снимка: Reuters

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Спечелването на Световното първенство е най-голямото постижение във футбола и означава място в историята на спорта. През 2026 г. обаче успехът на най-престижния футболен турнир няма да донесе само слава и признание, а и рекордна финансова награда за най-добрите отбори.

Снимка: Reuters

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Мондиалът в САЩ, Канада и Мексико беше най-мащабният в историята на турнира, като за първи път ще участват 48 национални отбора. Всички тимове получат финансови премии според представянето си, а общият награден фонд ще достигне рекордните 727 млн. долара – с 50% повече спрямо Световното първенство в Катар през 2022 г., съобщава NBC New York.

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Шампионът на света през 2026 г. ще получи 50 млн. долара – с 8 млн. повече от наградата, която Аржентина взе след триумфа си на Мондиал 2022. Финансови бонуси обаче ще има за всички участници, включително и за отборите, които отпаднат още в груповата фаза. 

  • Световен шампион - 50 млн. долара
  • Вицешампион - 33 млн. долара
  • 3 място - 29 млн. долара
  • 4 място - 27 млн. долара
  • От 5-о до 8-о място - 19 млн. долара
  • От 9-о до 16-о място - 15 млн. долара
  • От 17-о до 32-о място - 11 млн. долара
  • От 33-о до 48-о място - 9 млн. долара

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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