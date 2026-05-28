Служител на Google е обвинен, че е крадял вътрешни данни, за да спечели 1,2 млн. долара от залагания

Според обвинението той е използвал информация, до която е имал ранен достъп

Служител на Google е арестуван по подозрение, че е използвал достъпа си до вътрешна фирмена информация, за да прави печеливши залози в платформата за прогнози Polymarket. Американският прокурор за Южния окръг на Ню Йорк съобщи, че срещу инженера Микеле Спаньоло са повдигнати обвинения за нарушаване на законите за търговия с вътрешна информация. Въпреки че е италиански гражданин, живеещ в Швейцария, той е бил арестуван в сряда и изправен пред федерален съдия в Ню Йорк, предава ВВС.

Според обвинението Спаньоло е използвал информация, до която е имал ранен достъп чрез работата си в базираната в САЩ компания Google, за да прави залози, донесли му печалби от 1,2 милиона долара. Говорителка на Google заяви, че компанията „сътрудничи на правоохранителните органи по разследването“, а служителят е бил пуснат в отпуск.

Снимка: Reuters

Тя уточни, че използваната вътрешна информация е представлявала маркетингов материал, достъпен чрез инструмент за служители, но подчерта, че използването на подобни поверителни данни за залагания е сериозно нарушение на фирмените политики. От Polymarket също заявиха, че платформата е „работила в тясно сътрудничество“ с властите. Според говорител на компанията блокчейн търговията е прозрачна и проследима, а злоупотребяващите оставят следи.

Прокуратурата на САЩ е работила съвместно с Федералното бюро за разследвания (ФБР) по случая. Според ABC News Спаньоло е бил освободен под гаранция от 2,25 милиона долара. Макар да е използвал няколко акаунта и да е търгувал под името AlphaRaccoon, ФБР е успяло да свърже профилите му чрез акаунт, открит с италианска лична карта. Според онлайн профили той е работил в Google повече от 12 години като инженер по информационна сигурност.

По данни на прокуратурата Спаньоло е започнал да използва Polymarket през 2024 г., а между октомври и декември миналата година е направил залози на стойност 2,7 милиона долара, свързани с Google. Смята се, че чрез вътрешна информация е реализирал печалба от над 1 милион долара. Най-големите му печалби са били свързани с прогнози кой ще бъде най-търсеният човек в Google през 2025 г. Твърди се, че е залагал срещу личности като Бианка Ченсори и президента Доналд Тръмп, като е избрал певеца D4vd за първото място. Според съдебните документи той вече е знаел, че D4vd е най-търсеното име, тъй като е имал достъп до непубликувани данни на Google. В момента музикантът е в затвора по обвинение за предполагаемо убийство на тийнейджърка.