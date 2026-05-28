YouTube започва автоматично разпознаване и обозначаване на съдържание, създадено от изкуствен интелект

Създателите ще имат право да оспорват етикетирането, ако е грешно

Платформата „ЮТюб“ (YouTube) съобщи днес, че ще започне автоматично да открива и обозначава видеа, създадени с помощта на изкуствен интелект (ИИ), предаде Франс прес.

Досега етикетирането на съдържание, генерирано от ИИ, се основаваше основно на декларации от страна на създателите на съдържание. С новата система, ако създател не е отбелязал използване на изкуствен интелект, но алгоритмите на платформата засекат значителна употреба на реалистично съдържание с ИИ, видеото ще бъде автоматично маркирано.

От компанията уточняват, че създателите ще имат право да оспорват етикетирането, ако смятат, че е грешно, като ще могат да подават възражение при неправилно разпознаване, както и че този етикет няма да влияе върху алгоритъма за препоръчване на видеа.

Мярката идва на фона на бързото разпространение на съдържание, генерирано от изкуствен интелект, което все по-трудно се различава от реални видеа. Още през 2024 г. платформата въведе изискване създателите да декларират използването на ИИ инструменти, припомня АФП.

Други платформи и социални мрежи също въвеждат подобни механизми, пише БТА. През април стрийминг платформата „Спотифай“ (Spotify) представи етикета „Потвърдено от Спотифай“ (Verified by Spotify), който има за цел да обозначава музика, създадена от реални артисти, а не аватар с ИИ.