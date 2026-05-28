×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1637 BGN
Петрол
86.39 $/барел
Bitcoin
$73,659.7
Последвайте ни
1 USD
1.1637 BGN
Петрол
86.39 $/барел
Bitcoin
$73,659.7
Технологии YouTube започва автоматично разпознаване и обозначаване на съдържание, създадено от изкуствен интелект

YouTube започва автоматично разпознаване и обозначаване на съдържание, създадено от изкуствен интелект

Технологии

bTV Бизнес екип

Създателите ще имат право да оспорват етикетирането, ако е грешно

Платформата „ЮТюб“ (YouTube) съобщи днес, че ще започне автоматично да открива и обозначава видеа, създадени с помощта на изкуствен интелект (ИИ), предаде Франс прес. 

Досега етикетирането на съдържание, генерирано от ИИ, се основаваше основно на декларации от страна на създателите на съдържание. С новата система, ако създател не е отбелязал използване на изкуствен интелект, но алгоритмите на платформата засекат значителна употреба на реалистично съдържание с ИИ, видеото ще бъде автоматично маркирано.

От компанията уточняват, че създателите ще имат право да оспорват етикетирането, ако смятат, че е грешно, като ще могат да подават възражение при неправилно разпознаване, както и че този етикет няма да влияе върху алгоритъма за препоръчване на видеа.

Пускат нова трамвайна линия в София

Мярката идва на фона на бързото разпространение на съдържание, генерирано от изкуствен интелект, което все по-трудно се различава от реални видеа. Още през 2024 г. платформата въведе изискване създателите да декларират използването на ИИ инструменти, припомня АФП.

Служител на Google е обвинен, че е крадял вътрешни данни, за да спечели 1,2 млн. долара от залагания

Други платформи и социални мрежи също въвеждат подобни механизми, пише БТА. През април стрийминг платформата „Спотифай“ (Spotify) представи етикета „Потвърдено от Спотифай“ (Verified by Spotify), който има за цел да обозначава музика, създадена от реални артисти, а не аватар с ИИ.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Наричат ​​тези хотели „7-звездни“ заради лукса, който предоставят
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Как трима български студенти превърнаха TikTok модела в образователен стартъп
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

До 50% загуби: Ето къде бизнесът губи най-много пари
Стефани Боова

Стефани Боова

България или Турция: Къде абитуриентките намират мечтаната рокля по-изгодно?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата