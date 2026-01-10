BGN → EUR
Свят BMW отчита увеличение на продажбите през 2025 г.

BMW отчита увеличение на продажбите през 2025 г.

bTV Бизнес екип

В Европа BMW е доставил 1,02 милиона автомобила през миналата година

Германският производител на автомобили BMW е регистрирал увеличение на доставките през 2025 г. в сравнение с предходната година, като растежът на продажбите в Европа и САЩ предотврати поредна година на спад на резултатите, предаде ДПА, цитира БТА. Общо групата е реализирала около 2,46 милиона продажби, което представлява скромен годишен ръст от 0,5 процента.

Снимка: iStock

В същото време пазарът в Китай продължава да оказва натиск върху общите резултати на BMW, както и върху други германски производители. Поради слабите продажби в страната концернът публикува предупреждение за печалбата още през октомври.

В Европа BMW е доставил 1,02 милиона автомобила през миналата година, отбелязвайки ръст от 7,3 процента спрямо предходната година. В САЩ доставките са достигнали 417 638 автомобила, което означава увеличение от 5 процента. В Китай обаче продажбите са намалели с 12,5 процента до 625 527 автомобила. Ръководителят на продажбите Йохан Голер описа ситуацията като предизвикателна“.

Един от най-популярните автомобилни производители стартира нова ексклузивна марка

Изненадващ растеж е отчетен на американския пазар, въпреки високите мита върху вноса на автомобили от Европа. BMW се е възползвал от факта, че голям завод в Спартанбърг, Южна Каролина, произвежда около половината от автомобилите на компанията, продавани в САЩ. Компанията също така не е прехвърлила допълнителните разходи от митата на клиентите, което е подпомогнало продажбите, но е оказало влияние върху маржовете на печалбата.

Търсенето на електромобили, което преди е било важен двигател на растежа на BMW, също е показало забавяне през 2025 г., добавяйки допълнителен фактор към предизвикателната ситуация на пазара.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

