Технологии Къде се намира най-мощният компютър в света?

Къде се намира най-мощният компютър в света?

bTV Бизнес екип

Достъпът до него е строго ограничен

Най-мощният компютър в света се намира в строго охраняван обект на Google в Санта Барбара, Калифорния, където при температури, близки до абсолютната нула, работи квантовата система Willow. Тя прилича повече на златист полилей, отколкото на традиционен компютър без екрани и клавиатури, а представлява серия от големи кръгли дискове, свързани със стотици кабели, които се спускат в бронзов криостат с течен хелий. Там квантовият микрочип функционира при температура от хилядна от градуса над абсолютната нула едно от най-студените места в познатата Вселена, пише ВВС

Снимка: Getty Images/iStock

Willow е инструмент с потенциално огромно значение за глобалната икономика, финансовата сигурност, криптовалутите, държавните тайни и бъдещия баланс на силите. Ръководителят на отдела за квантов изкуствен интелект на Google Хартмут Невен описва мисията си като превръщане на теоретичната физика в работещи квантови компютри, способни да решават задачи, които класическите машини не могат. Според него Willow е сложила край на спора дали квантовите компютри имат реално превъзходство, след като е решила за минути задача, която би отнела на най-добрия класически компютър 10 септилиона години.

Лабораторията, в която се намира системата, напомня таен храм на висшата наука достъпът е строго контролиран, а технологията е обект на експортни ограничения и геополитическо съперничество. Всеки квантов компютър там носи име и е обвит в съвременно изкуство, а атмосферата съчетава авангардна наука и калифорнийски дух. Willow разполага със 105 кубита и вече демонстрира пробив в корекцията на грешки.

Български изследователи създадоха революционен AI модел

Потенциалните приложения на технологията са мащабни от ускорено откриване на лекарства и по-ефективно производство на храни до оптимизиране на енергията и справяне с климатичните промени. Някои учени дори смятат, че истинският изкуствен интелект ще бъде възможен едва с развитието на квантовите изчисления. Междувременно експерти предупреждават, че подобни машини биха могли да декриптират почти всички съществуващи системи за сигурност, което поставя под въпрос бъдещето на криптовалутите и защитата на държавните тайни.

