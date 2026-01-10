Планува се изграждане на нов стадион за 2,3 млрд. долара - ето къде

Строителството на стадиона се планира да започне още тази година, с цел завършване до 2031 г.

В Бризбейн, Австралия, властите представиха плановете си за Олимпийския стадион през 2032 г., оценен на 2,3 милиарда долара. Новият обект с капацитет 63 000 места ще бъде вдъхновен от традиционните крайградски къщи в Куинсланд. Дигитални рендери показват стадиона обграден от пешеходни платформи, напомнящи характерните за региона веранди, пише CNN.

Стадионът ще приюти олимпийските и параолимпийските състезания по лека атлетика, както и церемониите по откриването и закриването, като ще се намира във Виктория парк, северно от центъра на града. Първоначално властите обмисляха модернизация на съществуващо съоръжение, но планът за нов стадион в парк, включен в списъка на културното наследство, предизвика критики от природозащитници и местни активисти, които се опасяват от разрушаване на важни екосистеми и културни ценности на коренното население.

Активистката група „Спаси парка Виктория“ определи рендерите като компютърни изображения с позеленяване и предупреди, че реалният проект може да доведе до катастрофална загуба на паркова територия с историческо значение. Въпреки това, властите твърдят, че стадионът ще бъде използван за крикет и австралийски футбол след Олимпийските игри и ще максимизира използването на зелените площи за стотици хиляди посетители, според председателя на GIICA Стивън Конри.

Архитектите от Cox Architecture и Hassell се ангажираха с консултации с представители на Първите нации, като проектът ще включва пешеходни платформи и елементи, вдъхновени от веранди на типичните къщи в Куинсланд, за да създаде пространство, което „диша“ и остава достъпно за обществеността. Стадионът ще бъде адаптиран и за австралийски футбол и крикет, като преходът между олимпийски и наследствени събития се очаква да бъде плавен.

Строителството на стадиона се планира да започне още тази година, с цел завършване до 2031 г. Въпреки уверенията на властите, групата „Спаси парк Виктория“ продължава да протестира и се надява проектът да бъде отменен, като подчертава, че правната защита на парка все още се оценява от федералното правителство.

