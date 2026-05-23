Той напуска колежа и става най-младият милиардер в света, натрупал собствено богатство

Заедно с двама негови приятели основават собствена компания

Той напусна университета Джорджтаун в САЩ, за да стартира стартъп за набиране на персонал с изкуствен интелект, наречен Mercor, и стана най-младият милиардер в света, натрупал собствено богатство, на 22-годишна възраст.

Сурия Мидха и неговите съоснователи, Брендън Фуди и Адарш Хиремат, станаха тримата най-млади милиардери в света, изградили собствено богатство, през октомври 2025 г., след като частни инвеститори оцениха стартъпа за набиране на персонал с изкуствен интелект Mercor на 10 милиарда долара, което дава на всеки от тях приблизително нетно състояние от 2,2 милиарда долара.

„Определено е лудост “, каза Фуди пред Forbes . „Чувства се много сюрреалистично. Очевидно отвъд най-смелите ни въображения, до степен, че можехме да предвидим всичко, което можехме да предвидим преди две години.“

И тримата са на 22 години

И тримата основатели, които са получили и стипендията „Тийл“ от 200 000 долара, учредена от милиардера Питър Тийл, за да насърчи младите предприемачи да напуснат колежа и да стартират стартиращи фирми, са били на 22 години по това време.

Но Мидха, който е с няколко месеца по-млад от партньорите си, оттогава се превърна в най-младия милиардер в света, изградил богатството си сам, като взе титлата от Александър Уанг от ScaleAI . Мидха, Фуди и Хиремат са и най-младите милиардери, изградили богатството си сами, появявали се някога в списъка на милиардерите на Forbes за 2026 г., изпреварвайки Марк Зукърбърг , който се присъедини към списъка на 23-годишна възраст преди близо две десетилетия.

От шампион по дебатите до милиардер

Роден в Маунтин Вю, Калифорния, Мидха е израснал в Сан Хосе в индийско семейство. Той е учил в подготвителния колеж Белармин от 2017 до 2021 г., където е участвал активно в политически дебати заедно с бъдещия съосновател на Mercor Хиремат.

„Моят партньор и аз бяхме първият отбор в историята, който спечели и трите национални турнира по политически дебати: Турнира на шампионите (TOC), Турнира на Националната асоциация на треньорите по дебати (NDCA) и Турнира на Националната асоциация по ораторско изкуство и дебати “, написа Мидха в блога си . „Също така бях индивидуално класиран като най-добър оратор както на TOC, така и на NDCA“.

По-късно той се записва в университета Джорджтаун във Вашингтон, където учи международни отношения, математика и икономика. Но до пролетта на 2023 г. вниманието му се измества от академичните среди към предприемачеството. Той напуска Джорджтаун, за да основе Mercor с Hiremath и Foody.

Такса за обслужване

Бизнес моделът на Mercora е разработен по-рано през 2023 г. по време на хакатон в Сао Пауло, Бразилия, когато триото измисля проста идея: да събере компании с квалифицирани инженери от чужбина, да се погрижи за логистиката и да вземе участие във всеки договор.

Според списание Fortune, първият им клиент се е съгласил да плаща 500 долара на седмица за програмист . Mercor е платила на инженера 70% от хонорара и е запазила останалата част като такса за обслужване. Това, което е започнало като платформа за съчетаване на таланти, по-късно се е превърнало в бизнес, тясно свързан с бързия растеж на изкуствения интелект.

Първоначално Mercor се фокусира върху свързването на разработчици, особено от Индия, с американски компании, търсещи програмисти. Но с нарастването на популярността на големи езикови модели като ChatGPT, стартъп компанията премести фокуса си към услугите „човек в цикъла“.

OpenAI и Google DeepMind сред клиентите

Компанията вече използва изкуствен интелект , за да свързва експерти от области като право, медицина и инженерство с проекти, насочени към подобряване и обучение на системи с изкуствен интелект. Сред клиентите ѝ са OpenAI и Google DeepMind. Тя наема работници от широк спектър от области, които да помагат за обучението на системи с изкуствен интелект, от шампиони по шах до любители на виното. Обявите за работа обикновено не разкриват кои компании с изкуствен интелект наемат, а работниците трябва да подпишат споразумения за неразкриване на информация, преди да поемат длъжностите.

Mercor вече управлява над 30 000 изпълнители, които колективно получават над 1,5 милиона долара на ден. Стартъп компанията заяви, че тези работници помагат за обучението на агенти с изкуствен интелект, като „споделят знания, опит и контекст, които не могат да бъдат уловени само в код“.