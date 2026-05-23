Да намериш жилище в Германия: Колко трудно е за чужденци?

В страната липсват 1,4 милиона жилища

Тристайно или четиристайно жилище под наем на добро място в Берлин? Това могат да си го позволят вече само хората с високи доходи. Защото месечният наем с отоплението и другите режийни разходи за апартамент от над сто квадрата вече достига 4000 евро, както се вижда от сайтовете с обяви за жилища през май 2026. Най-евтината оферта е 1000 евро за 80 кв. метра. Само че жилището е в краен квартал и има нужда от мащабен ремонт.

На много места в Германия вече е почти невъзможно да се намери жилище на добро място с поносим наем, пише DW. Това е особено трудно в градовете, но важи и за икономически силните селски райони. В страната липсват 1,4 милиона жилища – и то почти изключително в долния и в средния ценови сегмент. Свитото предлагане и голямото търсене са причина за огромен ръст на цените.

В Германия се живее предимно под наем

През 2025 година в Германия са живели 83,5 милиона души. Това е с 3,7 милиона повече, отколкото през 1990, като ръстът се дължи най-вече на миграцията. Същевременно е нараснал и броят на домакинствата от един човек. Но жилищният пазар не се е развил в крак с тази тенденция.

Над половината от населението в Германия живее под наем. Наемателите със съществуващи вече договори се радват на сравнително добра правна защита. При сключването на нови договори обаче нещата стоят по-различно. Актуалният годишен доклад на Експертния съвет по интеграция и миграция сочи, че хората с мигрантски произход в тези случаи остават по-често в неравностойно положение.

Расизъм и дискриминация при търсенето на жилище

Данните, оценени от Експертния съвет, показват, че има големи разлики между хората със и без миграционни корени, казва неговият председател Винфрид Клут. По правило мигрантите обитават жилища с по-малка площ, живеят по-често в пренаселени апартаменти и едва една трета от тях притежава собствено жилище. Същевременно над половината хора без миграционен произход живеят в собствени жилища. Освен това обикновено мигрантите трябва да отделят по-голяма част от доходите си за наем.

Причина за това са най-вече по-ниските доходи и по-големите домакинства. Към това се прибавят специфични пречки: несигурен статут на пребиваване, липсващи контакти или езикови бариери, които допълнително затрудняват достъпа до жилища. В по-мизерни жилища се настаняват предимно бежанците, защото цените са по-достъпни или защото вече имат социални връзки там.

Дискриминацията също играе роля за това, че хората с миграционен произход са ощетени на жилищния пазар, казва заместник-председателката на Експертния съвет Биргит Глориус. "Има и прояви на расизъм, както показват проучванията."

В началото на годината с решение на съда жена, която е била дискриминирана заради пакистанското си име при търсенето на жилище, получи 3000 евро обезщетение. Първоначално не я допускали за огледи – едва когато се представила с име, звучащо като германско, успяла да получи тази възможност.

За да не се повтарят подобни случаи, Експертният съвет сега предлага при търсенето на жилище първият етап от кандидатстването да се провежда анонимно – когато се отправя молбата за оглед.

При сегашните обстоятелства все повече са тези, които изобщо не успяват да си намерят жилище, като това засяга свръхпропорционално хората без германско гражданство. През 2024 година бездомниците в Германия са били 532 000 – двойно повече, отколкото две години по-рано. 86% от бездомните, на които е било намерено място в приют, са били без германски паспорт.

Същевременно се констатира увеличение на социалната сегрегация, т.е. пространствената концентрация на хора от определени прослойки. "Бедните и богатите по правило живеят обособено. Това е свързано и със засилената миграция към по-бедните градски части или общини, тъй като новопристигналите в Германия най-вече непосредствено след идването си не са в добро икономическо положение", казва Винфрид Клут. Неговата прогноза е, че бедността и имиграцията ще се свързват все повече.

И чуждестранните специалисти имат затруднения

Това има не само социални, но и икономически последствия. В икономически силните региони има работа, но не и изгодни жилища. В по-слаборазвитите региони пък е точно обратното.

Това води до един вид блокада: хората не могат да се заселят там, където могат да намерят работа, а работодателите не могат да намерят специалисти, защото те не могат да си намерят жилище. "Междувременно чуждестранните специалисти определят нуждата от подкрепа при търсенето на жилище като спешна", посочва Клут.

Имиграцията е силно концентрирана към градовете: в градски райони живеят 60 процента от хората с миграционни корени, а в големите градове те са над 40 на сто от населението. Когато в по-занемарените райони бедността и имиграцията се препокрият, това може да доведе до социални напрежения – но не е задължително, подчертават експертите. Тъй като кварталите с по-голям дял мигранти не са непременно пречка за интеграцията.

Решаваща роля играят инфраструктурата, възможностите за образование и социалната среда. Но именно в това отношение има проблеми, което оказва сериозни последствия най-вече върху младите хора. В образователната система влиянието на местоживеенено е голямо. Децата и младежите с миграционен произход много по-често посещават училища, в които те са по-голямата част от учениците и които са по-зле оборудвани. Това допълнително влошава шансовете им за добро образование.

Има ли решение?

Експертите от Съвета по интеграция и миграция препоръчват изграждането на повече жилища, и то социални. Освен това в районите с такива жилища би трябвало да се окаже целенасочена подкрепа – чрез увеличаването на броя на детските градини, училищата и социалните заведения.

Работодателите също не бива да стоят безучастни – те биха могли да играят по-активна роля при търсенето на жилища за висококвалифицираните специалисти, като например сътрудничат със строителни компании или участват в жилищни проекти.

