Блясък Pokémon летище отваря врати за първи път това лято - ето къде

Pokémon летище отваря врати за първи път това лято - ето къде

bTV Бизнес екип

На 7 юли ще бъде представена изцяло новата визия на терминала

Първото в света летище на тема Pokémon ще отвори врати в Япония това лято с цел да привлече повече посетители и да донесе радост на местните деца. Летището е украсено с тематични декорации, специални закуски и разнообразни сувенири, вдъхновени от популярната поредица, предава Time out

Летище Ното Сатояма, което обслужва единствено вътрешни полети до и от международното летище Ханеда в Токио, ще бъде преименувано на „Летище Ното Сатояма Pokémon With You“. На 7 юли ще бъде представена изцяло новата визия на терминала, а посетителите ще могат да видят произведения на изкуството, вдъхновени от Pokémon, разположени на всичките четири етажа на сградата.

В атриума ще бъде поставена статуя на Пикачу върху самолет, а на първия етаж посетителите ще бъдат посрещани от стенопис, вдъхновен от природата на полуостров Ното. Колоните в сградата са декорирани с различни герои от света на Pokémon, а на втория етаж те присъстват върху информационни табели и стени, изобразени в различни дейности на летището.

Освен декорацията, и храната ще бъде на тема Pokémon. Ресторантът An-non ще предлага палачинки и напитки, вдъхновени от героите, а магазинът Serendipity ще продава тематични сувенири като тениски, ключодържатели, етикети за багаж и предпазни колани. През уикендите и летния сезон автобусна линия ще свързва летището с град Каназава.

През 2026 година ще бъде открит тематичен Pokémon парк - ето къде

Темата на летището обаче няма да бъде постоянна. Въпреки това посетителите ще имат достатъчно време да я видят, тъй като Pokémon визията ще остане до 30 септември 2029 година. А докато са в Япония, туристите могат да посетят и новия тематичен парк Pokémon.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Наричат ​​тези хотели „7-звездни" заради лукса, който предоставят
