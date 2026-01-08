Получили сте фалшиво евро? Ето какво да правите

Какви са наказанията в България за фалшификация?

Първи случай на фалшиво евро у нас вече е факт. Новата валута е все още непозната за доста хора, а някои от фалшификатите са доста добре изработени и може хората трудно да направят разликата.

Как да проверим дали една банкнота е фалшива вижте тук:

Използването на фалшиви банкноти е престъпление, ето какви съвети дават от Tavex, ако се съмнявате, че притежавате фалшиво евро. Ако се съмнявате дали една банкнота е фалшива, най-правилният подход е да я занесете в най-близкия клон на банка или в полицията. Те ще извършат експертиза и ще издадат протокол. Ако банкнотата е истинска, тя ще ви бъде върната. Ако е фалшива – тя ще бъде конфискувана, но няма да бъдете санкционирани, стига да сте я представили доброволно.

Какви устройства използват банките и търговските обекти за проверка на фалшиви банкноти?

Банките и някои търговци разполагат с UV лампи, магнитни детектори, инфрачервени скенери, машини за проверка по размер и дебелина, както и компютърни анализатори, които разпознават десетки защитни елементи едновременно. Тези устройства са значително по-точни от визуалната проверка и откриват фалшификати, които са трудни за разпознаване с просто око.

Какви са наказанията в България за фалшификация?

Според Наказателния кодекс наказанията зависят от конкретното деяние: за подправяне или изработване на неистински банкноти/монети (чл. 243 НК) се предвижда лишаване от свобода от 5 до 15 години, а за държане, предаване или пускане в обращение на подправени пари със съзнанието, че са фалшиви (чл. 244 НК) – лишаване от свобода от 2 до 8 години, като в отделни случаи могат да се налагат и допълнителни имуществени санкции.

