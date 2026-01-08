Какво представлява новият чип на компанията Intel?

Въпреки предизвикателствата Intel продължава да е лидер на пазара на компютърни чипове

След историческа инвестиция от администрацията на Доналд Тръмп Intel планира сериозна промяна в корпоративната си стратегия, като фокусът ясно пада върху изкуствения интелект. Компанията, която дълги години доминираше в производството на чипове, през последното десетилетие загуби позиции спрямо конкуренти като Qualcomm и Nvidia, особено в сферите на мобилните технологии и AI, въпреки че остава водещ производител на процесори за лаптопи и настолни компютри, пише CNN.

Снимка: Reuters

Под ръководството на новия главен изпълнителен директор Лип-Бу Тан, който пое поста през март миналата година, Intel залага на преструктуриране, в чийто център стои новообявеният чип Core Ultra Series 3. Очаква се той да бъде вграден в почти всеки голям нов модел лаптоп през тази година. Компанията обаче признава, че за да настигне или дори да изпревари конкурентите си в AI, трябва да разшири присъствието си отвъд персоналните компютри, включително в устройства като роботи – посока, която според Джим Джонсън, ръководител на клиентската изчислителна група на Intel, представлява следващата голяма възможност за растеж.

Въпреки предизвикателствата Intel продължава да е лидер на пазара на компютърни чипове, като според данни на International Data Corporation компанията е държала над 71% пазарен дял през 2024 г. Същевременно тя е под натиск от AMD, а Apple още през 2020 г. се отказа от чиповете на Intel за MacBook устройствата си. Миналата година Intel съкрати 15% от служителите си, а акциите ѝ са поевтинели с над 18% за последните пет години, въпреки че през 2025 г. са поскъпнали с около 84%, а на годишна база – с близо 98%.

Новият чип трябва да укрепи основния бизнес с персонални компютри по два начина – чрез подобряване на характеристики като живота на батерията и чрез повишаване на ефективността на AI приложения, които хората вече използват, включително инструменти за програмиране и платформи за видеоконференции като Zoom. Intel твърди, че Core Ultra Series 3 ще бъде в основата на над 200 нови дизайна на персонални компютри, като подходът към AI ще бъде различен според нуждите на отделните потребители – от журналисти до геймъри.

Въпреки че Nvidia остава доминираща в центровете за данни и роботиката, а търсенето на хуманоидни роботи все още е ограничено според анализатори на Gartner, Джим Джонсън остава оптимист за бъдещето на Intel. Подкрепа за тази увереност дава и фактът, че американското правителство придоби около 10% дял в компанията миналата година. „Виждам как Intel се връща във форма, каквато беше преди“, обобщава Джонсън.

