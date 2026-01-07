Тази столица е най-скъпият град за живот, според местните жители

Вижте целият списък тук
Разходите за живот са по-високи в големите градове, отколкото в по-малките градове и селските райони, особено що се отнася до разходите за наем и жилище. Но в някои страни самото излизане от входната врата може да изпразни банковата ви сметка.
Time Out анкетират хиляди жители на градове по целия свят, създавайки своята годишна класация за най-добрите градове в света. В анкетата местните оценяват достъпността на редица ежедневни дейности като: хранене в ресторант, гледане на филм, пиене на кафе, посещение на изкуство, посещение на театър или комедия, посещение на музика на живо, пиене на питие в бар и излизане на вечер.
Въз основа на процентите на респондентите, които са отговорили с „евтино или безплатно“ и „достъпно“, от сайта анализират данните, за да определят кои са най-скъпите и най-евтините градове за живеене.
Най-скъпият град
С най-нисък общ резултат за достъпност, Сеул се очерта като най-скъпия град в списъка. Само 30% от анкетираните, живеещи в южнокорейската столица, казват, че храненето навън в ресторант е достъпно; 21% казват същото за излизането на вечер, а 27% казват, че е евтино да си вземеш питие.
Вижте целият списък на най-скъпите градове за живеее, според местните жители:
- Сеул, Южна Корея
- Истанбул, Турция
- Осло, Норвегия
- Стокхолм, Швеция
- Киото, Япония
- Атина, Гърция
- Сидни, Австралия
- Окланд, Нова Зеландия
- Мюнхен, Германия
- Бризбейн, Австралия
- Лос Анджелис, САЩ
- Сингапур
- Лондон, Великобритания
- Ванкувър, Канада
- Маями, САЩ
