Тази столица е най-скъпият град за живот, според местните жители

Разходите за живот са по-високи в големите градове, отколкото в по-малките градове и селските райони, особено що се отнася до разходите за наем и жилище. Но в някои страни самото излизане от входната врата може да изпразни банковата ви сметка.

Time Out анкетират хиляди жители на градове по целия свят, създавайки своята годишна класация за най-добрите градове в света. В анкетата местните оценяват достъпността на редица ежедневни дейности като: хранене в ресторант, гледане на филм, пиене на кафе, посещение на изкуство, посещение на театър или комедия, посещение на музика на живо, пиене на питие в бар и излизане на вечер.

Въз основа на процентите на респондентите, които са отговорили с „евтино или безплатно“ и „достъпно“, от сайта анализират данните, за да определят кои са най-скъпите и най-евтините градове за живеене.

Снимка: iStock

Най-скъпият град

С най-нисък общ резултат за достъпност, Сеул се очерта като най-скъпия град в списъка. Само 30% от анкетираните, живеещи в южнокорейската столица, казват, че храненето навън в ресторант е достъпно; 21% казват същото за излизането на вечер, а 27% казват, че е евтино да си вземеш питие.

Най-скъпите градове, според местните жители:

Сеул, Южна Корея Истанбул, Турция Осло, Норвегия Стокхолм, Швеция Киото, Япония Атина, Гърция Сидни, Австралия Окланд, Нова Зеландия Мюнхен, Германия Бризбейн, Австралия Лос Анджелис, САЩ Сингапур Лондон, Великобритания Ванкувър, Канада Маями, САЩ

