Този производител на телефони няма да представя нови модели тази година

Закрива ли компанията бизнеса си със смартфони?

Тайванският технологичен гигант Asus обяви, че няма да представи нови смартфони през 2026 г., което изненада мнозина почитатели на марката и породи въпроси за бъдещето на мобилното подразделение на компанията.

По информация от индустриални източници, цитирани от Biznis Kurir, дистрибуторите в Тайван вече не могат да доставят смартфони Asus чрез официалните канали, като са били уведомени, че дейността на мобилното звено може да продължи само до 31 декември 2025 г.

От Asus обаче уверяват, че бизнесът със смартфони не се закрива. Компанията подчертава, че към момента няма планове за пускане на нови модели, но текущите операции продължават нормално.

Поддръжката на съществуващите устройства ще остане без промяна, включително софтуерни актуализации, сервизно обслужване и гаранционна политика, така че настоящите потребители да не бъдат засегнати.

