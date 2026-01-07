BGN → EUR
Свят Този производител на телефони няма да представя нови модели тази година

Този производител на телефони няма да представя нови модели тази година

bTV Бизнес екип

Закрива ли компанията бизнеса си със смартфони?

Тайванският технологичен гигант Asus обяви, че няма да представи нови смартфони през 2026 г., което изненада мнозина почитатели на марката и породи въпроси за бъдещето на мобилното подразделение на компанията.

По информация от индустриални източници, цитирани от Biznis Kurir, дистрибуторите в Тайван вече не могат да доставят смартфони Asus чрез официалните канали, като са били уведомени, че дейността на мобилното звено може да продължи само до 31 декември 2025 г.

„Морган Стенли“: Златото ще достигне 4800 долара за тройунция до края на 2026 г.

От Asus обаче уверяват, че бизнесът със смартфони не се закрива. Компанията подчертава, че към момента няма планове за пускане на нови модели, но текущите операции продължават нормално.

Един от най-популярните автомобилни производители стартира нова ексклузивна марка

Поддръжката на съществуващите устройства ще остане без промяна, включително софтуерни актуализации, сервизно обслужване и гаранционна политика, така че настоящите потребители да не бъдат засегнати.

