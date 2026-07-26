Студенти представиха първата в света линейка със слънчево захранване

През следващия месец ще бъдат изпробвани възможностите на автомобила

Екип от нидерландски студенти представи линейка, която според тях е първата в света, задвижвана със слънчева енергия, и може да осигурява медицинска помощ в най-отдалечените райони на планетата.

Модерното бяло-жълто превозно средство е оборудвано със соларни панели на покрива, които захранват както двигателя, така и медицинска апаратура - от рентгенови устройства до дефибрилатори.

Двуместната линейка, наречена Stella Juva, може да развива максимална скорост от 120 км/ч и е проектирана за труднодостъпни терени извън пътната мрежа, предаде БГНЕС.

Пробегът ѝ при слънчево време е 715 км. Автомобилът разполага с батерия, зареждана от слънчевата енергия, която гарантира работата на превозното средство и оборудването през нощта или при облачно време.

„Stella Juva е напълно оборудвана за предоставяне на медицинска помощ в труднодостъпни райони“, заяви ръководителят на проекта Матайс ван Гервен, 21-годишен студент по биомедицинско инженерство в Техническия университет в Айндховен.

Автомобилът е предназначен да доставя здравни грижи до пациента, вместо да го транспортира до болница. Той разполага с тестове за туберкулоза, хладилни отделения за ваксини и ултразвукова апаратура за прегледи на бременни жени.

Екипът планира през следващия месец да пътува до Кения, където да изпробва възможностите на автомобила.