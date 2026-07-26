Храните на едро поевтиняват: Най-големият спад е при кайсиите

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Цените на повечето плодове и зеленчуци на едро продължават да се понижават. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) за изминалата седмица, цитирано от БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който следи движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 0,81% до 2,323 пункта спрямо 2,342 пункта седмица по-рано. Базовото ниво на индекса е 1,000 пункт и е от 2005 г.

Най-осезаемо поевтиняване при зеленчуците се отчита при зелените чушки, чиято цена спада с 13,07% до 1,21 евро за килограм. Следват доматите с понижение от 9,96% до 1,32 евро за килограм, морковите – с 9,2% до 0,79 евро, червените чушки с 8,95% до 1,79 евро, зрелият лук – със 7,72% до 0,55 евро и краставиците – с 4,93% до 1,08 евро за килограм. Поевтиняват още тиквичките – с 3,43% до 0,62 евро за килограм.

Единственият зеленчук, който поскъпва, са картофите – с минималните 0,33% до 0,61 евро за килограм. Зелето запазва цената си от предходната седмица – 0,59 евро за килограм.

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При плодовете най-голям спад има при кайсиите, които поевтиняват с 21,45% до 1,15 евро за килограм. Прасковите също поевтиняват – с 10,03% до 1,31 евро, а лимоните – с 3,34% до 2,26 евро за килограм. Единствено ябълките поскъпват – с 1,96% до 1,35 евро за килограм.

При млечните продукти кравето сирене поевтинява с 0,33% до 6,13 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ – с 0,54% до 9,14 евро. Прясното мляко поевтинява с 4,76% до 1,12 евро за литър, докато киселото мляко поскъпва с 1,09% до 0,74 евро за кофичка от 400 грама. Цената на кравето масло също намалява – с 1,42% до 1,42 евро за пакетче от 125 грама.

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Замразеното пилешко месо поевтинява с 4,65% до 3,57 евро за килограм. Яйцата (размер М) са с 1,01% по-скъпи и достигат 0,20 евро за брой на едро.

Сред основните хранителни продукти оризът поскъпва с 0,97% до 1,67 евро за килограм, зрелият фасул – с 5,95% до 2,10 евро, а захарта – с 0,92% до 0,88 евро за килограм. Лещата поевтинява с 1,21% до 1,96 евро за килограм, брашното тип 500 – с 8,7% до 0,63 евро, а олиото – с 1,93% до 1,73 евро за литър.