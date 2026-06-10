Сръбска звезда пуска билети до 3000 евро за концерт у нас

Високите цени на билетите за концерти не са прецедент на българския пазар

Сръбската певица Лепа Брена ще изнесе концерт в София на 26 септември. Билетите вече са в продажба, а публикуваната ценова схема показва значителна разлика между отделните категории места. Цените на най-скъпите билети достигат няколко хиляди евро.

Най-достъпните билети са на цена от 39 евро за човек. Останалите ценови категории са 49 евро, 59 евро и 69 евро в зависимост от разположението на местата в залата. За посетителите е предвидена и правостояща зона пред сцената.

Освен стандартните билети се предлагат и VIP маси, разположени в най-близката до сцената част на залата. Те са разделени в три категории - 2000 евро, 2500 евро и 3000 евро. Посочените цени са за цяла маса с капацитет до 10 души.

В цената на VIP пакетите е включена и консумация. Според публикуваната информация гостите на всяка маса получават бутилка уиски от 700 мл, бутилка водка от 700 мл, две бутилки вино, десет безалкохолни напитки, десет бутилки минерална вода, както и микс от прясно изпечени ядки с кашу, бадеми и лешници. Осигурени са още 75 броя солени хапки, както и 30 броя сладки хапки.

Пазарът на билетите за концерти

Високите цени на билетите за концерти не са прецедент и на българския пазар. През 2025 г. Софи Маринова също привлече внимание с VIP билети на цена от 1000 лева за свой концерт.

Подобен подход има и при предстоящия юбилеен концерт на Тони Стораро, който през ноември ще отбележи своята 50-годишнина с мащабно музикално събитие. Най-скъпите места са разположени на първия ред пред сцената и се предлагат за 5120 евро. Пакетът включва общо осем билета, като част от местата вече са разпродадени.

Данни на Global Brands показват, че през последните години разходите за развлечения на живо продължават да нарастват. От 2021 г. насам цените на билетите за кино, концерти и театрални представления са се увеличили с приблизително 20%.

По правило най-високите цени в концертната индустрия са свързани с ограничени VIP пакети, ексклузивни преживявания или благотворителни инициативи. Сред най-известните примери остава концертът на Led Zeppelin през 2007 г., когато билети, предложени в рамките на благотворителен търг, достигат стойност от 168 000 долара.

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